Лотерея для призову може вирішити проблеми мобілізації: військовий про брак особового складу в ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ідею використання лотереї для призову, за зразком США або Литви. Президент зазначив, що «там, де стоїть „вижити“ і „лотерея“ — в мене немає знаку дорівнює», висловлюючи сумніви щодо доцільності такої системи.

ВІДЕО ДНЯ

Громадський діяч, а нині військовий ЗСУ Ігор Луценко, реагуючи на це у своєму пості на Facebook, зазначив, що зрадів коментарю президента, адже, на його думку, вирішити нинішні проблеми з призовом можна, просто донісши Зеленському деякі додаткові ідеї. Луценко вважає, що президент трактує лотерею неправильно: «Я так розумію, що Зеленський трактує лотерею так: хто витягнув щасливий квиток, той не йде служить, хто не витягнув — підлягає призову».

Луценко пояснює, що ідея лотереї зовсім не в цьому: «Вона зовсім не заперечує принцип „воювати мають усі“. З допомогою лотереї можна визначити черговість призову. Тобто люди, котрі народилися у визначені лотереєю дні, підлягають призову у найближчий місяць. Наступного місяця — наступні дати, знову-таки, визначені випадковим чином».

Луценко також підкреслює важливість черговості призову: «Зараз під ризиком спонтанної мобілізації ходять усі військовозобов’язані. Це створює у їх життєвих планах величезну невизначеність, і винувата в цьому держава — фактично, мобілізація залежить від того, „піймають“ людину, чи ні. Так не має бути, має бути визначеність».

РЕКЛАМА

Військовий переконаний, що за допомогою лотереї можна було б зменшити корупцію у сфері мобілізації та дати можливість сотням тисяч фахівців спокійно займатися забезпеченням тилу армії: «Я, як представник такого підрозділу, котрий на 100% залежить від благополуччя і спроможності цивільних інженерів та майстрів, у цьому зацікавлений — щоб випадкова мобілізація припинилася, а почалася впорядкована, прогнозована і чесна».

Луценко звернув увагу на ще одну важливу етичну проблему: «Нині склалася ситуація, що понад 80% військовозобов’язаних не воюють. Натомість ті, хто на фронті, зобов’язані служити без перестанку — до смерті, тяжкого каліцтва або демобілізації за віком. На мій погляд, це є перша етична проблема, котру слід розв’язати».

РЕКЛАМА

Військовий також закликав активну частину суспільства зайнятися вирішенням цих проблем, якщо держава не робить необхідних кроків.

Як писали «ФАКТИ», з 1 липня низка категорій українців втратила право на відстрочку від мобілізації.

РЕКЛАМА

94

Читайте нас у Facebook