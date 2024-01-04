«Виграй» повістку в лотерею: мобілізаційна ідея ексміністра розбурхала українців

Проєкт закону про мобілізацію, який наприкінці грудня внес до парламенту уряд, викликав чимало дискусій і серед політиків, і у суспільстві.

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На фоні цього колишній міністр економіки Тимофій Милованов ще більш розбурхав суспільство, опублікувавши у соцмережах пост, присвячений мобілізаційному питанню.

«Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації — через лотерею або жеребкування. Держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народились в ці дні, мобілізуються, інші — ні. І так робити для кожної хвилі мобілізації. Я не думаю, що це правильний підхід. Але… Що ви думаєте?» — написав Милованов.

Під цим постом інтернет-користувачі залишили більше тисячі коментарів, брав участь у дискусії й сам ексміністр.

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Цей пост Милованова став продовженням дискусії з мобілізаційного питання, про яке він писав останнім часом, зокрема, згадуючи досвід США, де свого часу застосовували лотерею: «Публічно, прозоро, витягувались номери дня і місяця народження. Всі хто народився в той день певного віку мобілізовувались. Так було в світові війни. Під час В'єтнаму механізм був складніший, але теж кого мобілізовувати обирали просто, прозоро, і випадково. Лотерея — це справедливий механізм, на думку людей в той час, бо всі були рівні. Але він вважався неефективним, бо таким чином могли мобілізувати наприклад ключового вченого або інженера, який розробляв важливу зброю. Тоді від мобілізації цієї людини було б більше шкоди ніж користі».

Втім, він не упевнений, що такий чи інші шляхи, наприклад, «відкуп» від армії чи знаходження собі заміни, працювали би сьогодні в Україні: «Суспільство вважало б його несправедливим. Правда є багато історій корупції коли люди відкупаються від мобілізації -- тому як часто буває в житті, на практиці механізм працює, хоч і незаконний».

На пост Милованова відреагував й керівник Центру підготовки операторів БплА «Крук» Віктор Таран: «Дві реальності. Україна. Член наглядової ради „Укроборонпрому“ пропонує для втілення ідеї з мобілізації 500.000 українців провести по всій країні лото „Забавна Мобілізація!“ — хто витягнув квиточок, той іде служити. А ні — то ні. Про підвищення соціальних гарантій військових та їхніх сімей, збільшення окладу, гарантій служити за професію тощо — не йдеться. Лише лотерея. А поки влада шукає спосіб, як сховати себе, близьке оточення і товстосумів від мобілізації, росія демонструє нову версію „Ланцета“, який працює по принципу „рою“. Удар такого рою — це 20 — 30 дронів, які одночасно наводяться на різні цілі штучним інтелектом. Висновки, хто і як готує країну до не простого 2024 року, робіть самостійно».

Нагадаємо, що у Верховній Раді заявили про продовження опрацювання проєкту закону щодо мобілізації в Комітеті з питань безпеки та оборони. Йдеться про підготовку компромісного варіанту, який виноситиметься в сесійну залу.

Фото Pixabay

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