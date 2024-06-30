З 1 липня низка категорій українців втратить право на відстрочку від мобілізації: кого це стосується

В Україні, де триває загальна мобілізація, зазнали змін правила щодо мобілізації. Зокрема, це стосується і відстрочки від призову на військову службу. Одні категорії чоловіків отримають відстрочку від мобілізації від 1 липня, а інші — втратять таке право, пишуть Економічні новини.

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Хто від 1 липня втрачає право на відстрочку

Закон № 3633-IX регулює положення, за якими може бути надана відстрочка від мобілізації від 1 липня 2024 року, але торкнеться це далеко не усіх.

Наводимо список категорій громадян, яким не надається відстрочка від мобілізації:

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• студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми, які здобувають другу або третю вищу освіту;

• особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони;

• особи, які мають статус «обмежено придатний»;

• чоловіки, яких під час повторної ВЛК було визнано здоровими;

• неповнорідні брати загиблих на війні військових (право мають тільки рідні).

Також не надається відстрочка від мобілізації:

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• по догляду за інвалідом, якщо інвалід — дружина або чоловік з інвалідністю III групи;

• по догляду за інвалідом 2 групи — для деяких чоловіків, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи;

• відстрочка від мобілізації за сімейними обставинами — для багатодітних чоловіків із заборгованістю зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці (у разі погашення заборгованості та своєчасної сплати відстрочку можна оформити) і для батьків-одинаків, у разі якщо матір не позбавлено батьківських прав, не визнано померлою або зниклою безвісти, не відбуває покарання.

Зверніть увагу! Усі військовозобов’язані чоловіки, які набули статусу інваліда після 24 лютого 2022 року, мають повторно пройти ВЛК, щоб підтвердити свій діагноз і оформити відстрочку від служби.

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Кому надається відстрочка від мобілізації від 1 липня

Право на відстрочку мають такі категорії громадян:

• особи з інвалідністю усіх груп, якщо в них є підтвердження від ВЛК (із зобов’язанням повторно пройти медкомісію за 6−12 місяців);

• особи, які були в полоні (але вони можуть служити в Силах оборони за власним бажанням);

• батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо у них немає заборгованості з аліментів;

• батьки, названі батьки та опікуни дитини з інвалідністю;

• батьки — усиновлювачі дітей сиріт або дітей, позбавленних батьківського піклування, віком до 18 років;

• батьки, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи;

• батьки неповнолітньої дитини, якщо другий з батьків проходить військову службу;

• матері-одиначки та батьки-одинаки;

• вчені та вчителі, викладачі, які працюють щонайменше на 0,75 ставки;

• опікуни людей, визнаних недієздатними (має бути рішення суду);

• особи, які утримують батьків з інвалідністю I або II групи і не мають працездатної дружини (чоловіка);

• онуки бабусі або дідуся з I або II групою інвалідності, якщо всі ближчі родичі відсутні, потребують догляду або мобілізовані (проте відстрочку отримає лише один онук);

• військовозобов’язані, у яких близькі родичі зникли безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України.

Зверніть увагу! Відстрочка від мобілізації, крім того, може бути оформлена суддями, нардепами, членами Рахункової палати, дипломатами, омбудсменом, працівниками військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДСтУ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцями експертної служби МВС.

Як писали «ФАКТИ», днями МОН приготувало для вступників на аспірантуру різкі зміни, пов’язані з правом на відстрочку від мобілізації.

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