Учасник АТО вдруге став на захист країни: на Миколаївщині поховали 31-річного воїна

Пекучий біль і гіркий смуток війни чорним крилом знову торкнувся Баштанського району. Тут жителі Софіївської громади зі сльозами на очах попрощалися з молодим воїном, добрим й світлим душею чоловіком — Володимиром Кікіною. Йому у вересні мало виповнитись 32 роки. Він загинув 11 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

ВІДЕО ДНЯ

Провести до місця вічного спочинку загиблого бійця прийшло багато людей, щоб востаннє сказати дякую: за захист, за спокій та тишу у рідному краї, повідомляє Баштанська міська рада.

«Володимир виріс в багатодітній родині. Був наймолодшою одинадцятою дитиною. Закінчив Кам’янську загальноосвітню школу. Однокласники та вчителі згадують про нього тільки хороше. Був веселим, щирим, добрим юнаком, який завжди допомагав тим, хто цього потребував. Проживав у селі Кам’яне. Разом з дружиною в мирі та злагоді виховували двох синів та донечку».

За словами земляків, Володимир Кікіна був учасником АТО/ООС, він не зміг спокійно спостерігати вдома, як його землю знищують росіяни.

РЕКЛАМА

«Саме тому на початку повномасштабного російського вторгнення, залишивши сім'ю, молодий чоловік знову став на захист України. Був старшим водієм відділення взводу охорони батальйону логістики. Боронив наш спокій на найгарячіших напрямках. Отримав поранення, але після лікування знову повертається на бойові позиції», — йдеться у повідомленні.

У 2017 році він був нагороджений нагрудним знаком «За зразкову службу», у 2022 році відзначений почесним нагрудним знаком «Сталевий хрест». Володимиру посмертно присвоєно військове звання молодшого сержанта.

РЕКЛАМА

Похоронили мужнього воїна на сільському кладовищі зі всіма військовими почестями.

Раніше повідомлялося про загибель британського волонтера, який врятував понад 200 поранених бійців ЗСУ.

РЕКЛАМА

81

Читайте нас у Facebook