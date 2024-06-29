Пенсійний фонд зменшує пенсії без відома пенсіонерів: експерт пояснив, чому розмір пенсії «скаче»

Певно, багато хто з пенсіонерів не знає, що існує надбавка до пенсій для жінок, яким підняли пенсійний вік. Про це розповів пенсійний експерт Сергій Коробкін.

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Свою розповідь він почав з історії, яку розповіла пенсіонерка з Київщини Ніна Іванівна.

«Мені 67 років, маю сумніви щодо правильності нарахування пенсії. Пенсії нам нараховують невірно і заробляють собі таким чином на премії. Розмір пенсії постійно змінюється. Наприклад, у лютому, квітні, вересні та листопаді 2023 року пенсію виплачували в меншому розмірі, ніж нараховували. Зокрема, у листопаді зняли з мене 433 грн. Так само й у 2024 році, у березні, пенсію збільшили на 114 грн, а у квітні чомусь знову зменшили на понад 600 грн. Я продовжую працювати сезонним оператором котельні при лікарні і за сумісництвом так само в котельні при школі. Зарплата останнім часом непогана. Чула, якщо працюю в школі або комунальному господарстві, то можу перерахувати пенсію з урахуванням нового коефіцієнта і по зарплаті. Дуже прошу допомогти розібратися», — пише пенсіонерка.

«Із доданого протоколу розрахунку видно, що у жінки вже майже є 45 років стажу, але не дуже велика зарплата, яка врахована за періоди з 2000 до 2016 року. Через це загальний розмір пенсії, на жаль, виходить невеликий», — пояснює експерт.

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Коробкін пояснив, як нараховують надбавку за пізніший вихід на пенсію.

«У цьому прикладі є цікава надбавка, яка була встановлена за пізніший вихід на пенсію. Нагадаємо, що з жовтня 2011 року жінкам почали поступово піднімати пенсійний вік. Жінкам, які через це нововведення змушені були йти на пенсію пізніше, встановлювали компенсацію в розмірі 2,5% від основного розміру пенсії за кожні 6 місяців пізнішого виходу на пенсію. У цьому прикладі на пенсію за новими правилами Ніні Іванівні довелося йти не в 55, а в 56 років, у 2013-му замість 2012-го року. Натомість за це держава встановила довічну надбавку до пенсії в розмірі 5% від базового розміру пенсії. Утім, у цій конкретній ситуації основний розмір пенсії за віком становить лише 3 222 грн. Таким чином компенсація за пізніший вихід на пенсію зараз становить лише 161 грн», — розповів він.

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На думку експерта, одна з причин зменшення пенсії, до речі, може бути пов'язана саме з тим, що людина працює на сезонних роботах.

«Через це може виникнути плутанина з розміром доплати за понаднормовий стаж. Тому важливо вчасно повідомляти органи Пенсійного фонду про факт звільнення працевлаштування. Бо коли в Пенсійному фонді з'ясовують, що людина почала працювати і про це не повідомила, за певний час може утворитися переплата, яку потім із пенсії автоматично утримують. Але точно сказати, чому розмір пенсії стрибає, можуть тільки в Пенсійному фонді», — вважає Коробкін.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно Пенсійний фонд визнав свою помилку і почав повертати гроші пенсіонерам і робити перерахунок тим, хто з 1 березня недоотримав індексацію.

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