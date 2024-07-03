Головне — це глибоке проникнення: Марина Жукова розповіла, як якісно очистити унітаз
Домогосподарка Марина Жукова, яка запропонувала вже безліч дієвих засобів для чищення сантехніки, розповіла, як прибрати забруднення не тільки в чаші унітаза, а й глибоко під ободком.
Для цього потрібно під ободок унітаза залити мийний засіб. А очищати — спеціальним йоржиком, конструкція якого дозволяє заходити глибоко під ободок, зазначила експертка з чистоти.
Таке якісне проникнення йоржика допоможе видалити все забруднення й тримати сантехніку завжди в чистоті.
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