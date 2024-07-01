Допоможе чайний пакетик: як легко позбутись вапняного нальоту в унітазі

В кожної господині є свої перевірені засоби, як доглядати сантехніку, особливо унітаз, щоб було завжди чисто й без неприємних запахів. Хтось використовує сіль, хтось часник. Дехто користується тільки хімічними засобами з магазину, але після них емаль згодом жовтіє.

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Досвідчені господині часто користуються безпечним для емалі та дієвим проти забруднення лайфаком.

Для того, щоб повернути раковині та унітазу первісну білизну, можна скористатися чайним пакетиком.

З його допомогою можна видалити сліди вапна, які залишає вода. Цей засіб виручить у тих регіонах, де використовується переважно жорстка проточна вода.

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Щоб позбутися нальоту, потрібно прикласти кілька вологих використаних пакетиків до брудних ділянок, місць з нальотом й залишити щонайменше 20 хвилин, а краще — на ніч. Потім протерти унітаз йоржиком або губкою.

Нагадаємо, щоб позбутись неприємного запаху у туалеті, потрібно засипати в унітаз ложку солі. Можна також скористатися «секретною зброєю» експертки з чистоти Марини Жукової — тоді «унітаз засяє наче діамант».

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