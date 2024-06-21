Використовуйте «секретну зброю»: Марина Жукова розповіла, як зробити так, щоб унітаз сяяв наче діамант

Домогосподарка Марина Жукова називає себе «експерткою з чистоти», і радо ділиться з жінками секретами того, як перетворити не самі приємні процедури прибирання (особливо у ванній кімнаті) у легкі та прості. Так, минулого разу вона порадила використовувати замість їдкого нашатирного спирту рідину з приємним запахом.

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Тепер же пані Марина порадила звернути увагу на звичайний шампунь.

«Сьогодні я поділюся з вами своєю секретною зброєю: шампунь! Так-так, звичайний шампунь! Я беру велику пляшку (400 мл), яку купую у бюджетних супермаркетах», — написала експертка у соціальній мережі.

Шампунь — це основа засобу, який дає багату піну і приємно пахне.

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До шампуню Марина додає:

- щавлеву кислоту (2 столові ложки) — вона легко прибирає іржу та легкі вапняні відкладення.

- буру (2 столові ложки) — відбілює сантехніку.

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- соляну кислоту — при серйозних забрудненнях сантехніки.

«Якщо у вас є товстий шар вапняних відкладень, додайте до шампуню 50 мл соляної кислоти. Цей потужний засіб розчинить будь-які забруднення», — пояснює експертка.

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Чистка зовнішньої частини унітаза

Для кришки та зовнішньої частини унітаза Марина використовую аспірин, розчинивши 2 таблетки аспірину у 500 мл теплої води. Після цього переливає розчин у пульверизатор і обприскую ним унітаз.

Потім залишає на 15−20 хвилин й протирає вологою губкою.

Експертка попереджає жінок:

- використовуйте рукавички та респіратор під час роботи з соляною кислотою,

- не змішуйте соляну кислоту з іншими засобами,

- після кожного чищення обов'язково провітріть приміщення.

«За допомогою цих простих порад ви легко можете зробити свій унітаз чистим і блискучим, наче новий!» — запевняє експертка.

Крім того, Марина записала коротке відео про те, як швидко звільнити унітаз від води і очистити те місце, де завжди збирається забруднення.

Нагадаємо, ще одним засобом для чищення унітаза від бактерій та бруду може стати звичайний часник!

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