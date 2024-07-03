Залишаться прохолодними навіть у спеку: досвідчена господиня порадила кілька способів охолодження напоїв влітку

Літо у розпалі, і кожна сім'я намагається використовувати будь-який момент для того, щоб провести час разом — у лісі, на дачі, біля річки чи на пляжі. Але якщо навіть вдома доводиться шукати додаткові засоби для охолодження квартири та будинку, то про що може йти мова на природі, під палючим сонцем?!

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Звичайно, на допомогу можуть прийти прохолодні напої, але у спеку вони швидко нагріваються, перетворюючись на неприємний теплий коктейль. Що ж робити, якщо під рукою немає льоду та холодної води, а діти та дорослі хочуть пити?

Вихід можна знайти, вважає досвідчена господиня Марина Жукова і пропонує кілька способів охолодження напоїв без холодильника.

Спосіб 1. Мокра тканина та вітер.

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Цей метод особливо гарний для пляшок та банок. Просто обмотайте їх вологою тканиною, рушником або серветкою та залиште на вітрі. Вітер, що проходить через вологу тканину, забере частину тепла від напою.

Спосіб 2. Холодна вода та посудина.

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Якщо у вас холодна вода, використовуйте її для охолодження. Наповніть пластикову пляшку або інший посуд холодною водою і покладіть у нього напій. Через деякий час напій охолоне до приємної температури.

Спосіб 3. Заморожування води у пляшках.

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Заздалегідь заморозьте воду у пластикових пляшках чи контейнерах. Перед відправленням у дорогу покладіть ці заморожені пляшки в холодильник з напоями. Вони поступово тануть, охолоджуючи напої.

Спосіб 4. Природний холодильник.

Дерева можуть бути чудовим «холодильником» для напоїв. Знайдіть дерево з густою кроною і повісьте напої в його тіні. Тепло відбиватиметься від листя, і напої залишаться прохолодними.

Спосіб 5. Загортання у фольгу.

Загорніть напій у шар фольги. Вона відобразить тепло від сонячного проміння, що допоможе напою залишитися прохолодним.

Експертка також нагадує, що у спеку важливо пити багато води та уникати тривалого перебування на сонці.

Раніше ми розповідали про те, як без світла правильно зберігати продукти у холодильнику, щоб не отруїтися.

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