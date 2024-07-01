Забудете про кондиціонер: два лайфхаки як знизити температуру в квартирі чи будинку

Коли стовпчик термометра наближається до тридцяти, на тортури перетворюється не тільки прогулянка вулицею, а й відпочинок у власній квартирі.

ВІДЕО ДНЯ

Втім, житло можна швидко охолодити і не дати кімнатам знову нагрітися, навіть якщо немає кондиціонера. Виявляється, рішення можна знайти у вашій кухонній шафці, пише видання з порадами для господинь.

Йдеться про звичайну харчову фольгу — вона може бути корисною не тільки для приготування улюблених страв.

Візьміть алюмінієву фольгу і наклейте її на вікна, які спершу потрібно ретельно вимити і висушити. Клеїти потрібно за допомогою скотчу. Важливо не переплутати сторони матовою стороною всередину кімнати. Цей простий трюк працює як і професійна УФ-фольга. Він ефективно заблокує сонячне проміння і не дозволить кімнатам сильно нагріватися.

РЕКЛАМА

Як поліпшити ефект від використання фольги?

Якщо ви хочете, щоб у вашій квартирі було ще прохолодніше, крім наклеювання фольги варто зробити ще один важливий крок. Увечері, коли температура впаде, відкрийте вікна і ретельно провітріть кожну кімнату, а потім закрийте їх до сходу сонця. Таким чином ви запобіжите потраплянню теплішого повітря в житло, а наклеєна на вікна фольга ефективно захистить кімнати від перегріву. Якщо у вас вдома є вентилятор, то ви можете зробити саморобний «кондиціонер». Поставте перед вентилятором миску з кубиками льоду. Миттєвий охолоджувальний ефект гарантовано.

РЕКЛАМА

Прпо ще один «лайф-хак» розповідає сайт з новинами.

Суть поради — в тому, щоб тримати в домі чи квартирі кімнатні рослини, які освіжають та очищують повітря, тим самим дозволяючи значно менше користуватиметеся кондиціонером, зменшити рахунки за електроенергію і дихатимете чистим повітрям.

РЕКЛАМА

Які кімнатні рослини очищують та освіжають повітря

Пальма арека. Ця кімнатна рослина не дуже дбає про очищення повітря, але вона підвищує його вологість у помешканні.

Алое. Квітка відома своїми лікувальними та косметичними властивостями. А ще алое може підтримувати низьку температуру повітря, чим захищає будинок від перегрівання. Кімнатна рослина прекрасно очищує повітря від фармальдегіду та бензолу. Ці речовини виділяються з хімічних засобів для прибирання будинку.

Фікус. Ця гарна кімнатна рослина очищує повітря від купи шкідливих речовин. Також вона може зробити в домі прохолодніше повітря, навіть коли за вікном палає сонце.

Сансевієрія. Зміїне дерево, в народі його називають «тещин язик», буде ідеальним вибором для спальні. Рослина не поглинає кисень, а, навпаки, виділяє його, і ще вона зберігає прохолоду в оселі.

Бостонська папороть. Квітка прекрасно освіжає повітря, зберігаючи прохолоду, також працює як природний очищувач. Ще вона має лікувальні властивості.

Ну і звичайно, не варто забувати про правила догляду за кімнатними рослинами у спеку.

12

Читайте нас у Facebook