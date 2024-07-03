«Красень-напарник»: службова вівчарка стала героїнею нового серіалу

Під Києвом стартували зйомки іронічного детективного серіалу «Пес Альф» (ICTV2).За задумом сценаристів, він має повернути глядачам легендарну культову історію, де розслідування ведуть детективи разом зі своїм розумним собакою. Тепер справи вестимуть дотепна слідча і двоє оперів, а допомагатиме їм вівчарка з кличкою Альф. Планується відзняти 16 серій.

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Зйомки серіалу «Пес Альф» розпочалися з нової традиції — відзначати перший знімальний день тематичним короваєм.

У головних ролях детективів актори: Тетяна Малкова («Козаки. Абсолютно брехлива історія», «Морська поліція. Чорноморськ»), Артур Логай («Спіймати Кайдаша») та актор Театру драми та комедії на Лівому березі Антон Височанський.

— Я дуже рада опинитися в новій серіальній родині та ще й з таким красенем-напарником Альфом, — зізналася Тетяна Малкова «ФАКТАМ». — Як тільки дізналась, що новий проєкт буде про детектива-вівчарку, одразу загорілась зйомками. Моя героїня шукає пригод, бо не любить нудитися, живе яскраво, цікаво — мені все це близько, я її розумію і відчуваю. А до всього її звуть Алісою, як і мою старшу доньку. До того ж вся наша родина давно мріє про собаку.

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Роль Альфа зіграв кіношний пес Зорій. Це його перша головна роль у багатосерійному проєкті, хоча на його рахунку вже є невеликі кінороботи. Режисерами нового детективу стали Олександр Сальніков і Микола Каптан, який раніше працював над культовим проєктом ICTV «Пес».

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» ветеран війни та телеведучий розповів про зміни у житті.

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