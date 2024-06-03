Уродженка москви не дозволила Світоліній повторити найкраще досягнення на «Ролан Гаррос» (відео)

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (19-а у світовому рейтингу), яка перемогла в третьому колі румунку Ану Богдан, на жаль, не змогла повторити своє найкраще досягнення на турнірі серії «Великого шолома» «Ролан Гаррос» із загальним призовим фондом 53 млн 478 тис. євро.

ВІДЕО ДНЯ

У поєдинку четвертого кола змагань у Парижі 29-річна одеситка поступилася уродженці москви, що виступає за Казахстан, Єлені Рибакіній (4-та), яку обіграла в драматичному матчі за «бронзу» Олімпійських ігор у Токіо. У першому сеті Еліна поступилася — 4:6, а у другому — 3:6.

Вихід до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції приніс Світоліній 250 тисяч євро призових «брудними» та 240 рейтингових очок. Що ж до Рибакіної, яка повторила свій найкращий результат на «Ролан Гаррос» (вона грала в Парижі у чвертьфіналі у 2021 році), то путівку до півфіналу вона оскаржить у поєдинку з переможницею протистояння між росіянкою Еліною Аванесян (70-а) та італійкою Ясмін Паоліні (15-а).

Нагадаємо, що найкращим досягненням Еліни Світоліної на «Ролан Гаррос» був вихід до чвертьфіналу, де українка грала чотири рази (у тому числі минулого року).

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка «Ролан Гаррос» скинула з себе одяг в Антарктиді.

Фото j48tennis

РЕКЛАМА

158

Читайте нас у Facebook