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Спорт

Уродженка москви не дозволила Світоліній повторити найкраще досягнення на «Ролан Гаррос» (відео)

13:41 3 червня 2024
Еліна Світоліна

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (19-а у світовому рейтингу), яка перемогла в третьому колі румунку Ану Богдан, на жаль, не змогла повторити своє найкраще досягнення на турнірі серії «Великого шолома» «Ролан Гаррос» із загальним призовим фондом 53 млн 478 тис. євро.

У поєдинку четвертого кола змагань у Парижі 29-річна одеситка поступилася уродженці москви, що виступає за Казахстан, Єлені Рибакіній (4-та), яку обіграла в драматичному матчі за «бронзу» Олімпійських ігор у Токіо. У першому сеті Еліна поступилася — 4:6, а у другому — 3:6.

Вихід до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Франції приніс Світоліній 250 тисяч євро призових «брудними» та 240 рейтингових очок. Що ж до Рибакіної, яка повторила свій найкращий результат на «Ролан Гаррос» (вона грала в Парижі у чвертьфіналі у 2021 році), то путівку до півфіналу вона оскаржить у поєдинку з переможницею протистояння між росіянкою Еліною Аванесян (70-а) та італійкою Ясмін Паоліні (15-а).

Нагадаємо, що найкращим досягненням Еліни Світоліної на «Ролан Гаррос» був вихід до чвертьфіналу, де українка грала чотири рази (у тому числі минулого року).

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазова чемпіонка «Ролан Гаррос» скинула з себе одяг в Антарктиді.

Фото j48tennis

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