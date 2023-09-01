36.73 / 37.46 40.05 / 40.94
Київ: +20
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Світоліна на US Open виборола важку вольову перемогу над олімпійською чемпіонкою з росії: відеоогляд матчу

1:55 1 вересня 2023
Еліна Світоліна

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (26-а у світовому рейтингу), яка перемогла в матчі першого кола німкеню Анну-Єлєну Фрідзам, продовжила успішний виступ на турнірі серії «Великого шолома» US Open із загальним призовим фондом 65 млн доларів.

У поєдинку другого раунду 28-річна одеситка, яка дійшла до півфіналу Вімблдона, взяла гору в трьох сетах над олімпійською чемпіонкою в парному розряді, 32-річною росіянкою Анастасією Павлюченковою (98-а). Програвши «нейтральній» тенісистці перший сет, Еліна на характері та майстерності дотиснула титуловану опонентку — 5:7, 6:4, 6:4. Причому у вирішальній партії українка впевнено вела в рахунку — 4:0, дозволила уродженці Самари скоротити відставання до мінімального (5:4), але все ж таки завершила матч ефектним ейсом. Зрозуміло, тиснути руку представниці країни-терориста українка і не думала.

До речі, з моменту повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю 24 лютого 2022 року Еліна провела проти суперниць з рф шість матчів і всі (!) виграла. Молодчина!

Вихід до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США приніс Світоліній 191 тисячу доларів призових «брудними». Путівку до чвертьфіналу турніру в Нью-Йорку Еліна оскаржить у поєдинку з переможницею матчу між 3-ю ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою та Патріцією Марією Тіг з Румунії (700-а).

Нагадаємо, що свого найкращого результату на US Open Еліна Світоліна досягла у 2019 році, коли дійшла до ½ фіналу.

На жаль, ще одна українка Леся Цуренко (46-а) припинила виступи у Нью-Йорку, поступившись тенісистці з росії Єкатєріні Александровій (20-а) — 1:6, 3:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна знищила першу ракетку росії на турнірі в США.

Фото Jimmie48

23

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ЗСУ

Дуже потрібні армії: кого можуть призвати у вересні

Мобілізація

«Сидять в тилу сотні здорових бугаїв у бронежилетах»: чому не призивають військкомів, і що не так з мобілізацією

Малосольні помідори

«Швидкі» малосольні помідори в каструлі — легко, пікантно та вишукано

Бабагануш

Бабагануш — неймовірно смачна страва з баклажанів: їсти з хлібом, пітою або лавашем

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту