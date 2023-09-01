Світоліна на US Open виборола важку вольову перемогу над олімпійською чемпіонкою з росії: відеоогляд матчу

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (26-а у світовому рейтингу), яка перемогла в матчі першого кола німкеню Анну-Єлєну Фрідзам, продовжила успішний виступ на турнірі серії «Великого шолома» US Open із загальним призовим фондом 65 млн доларів.

У поєдинку другого раунду 28-річна одеситка, яка дійшла до півфіналу Вімблдона, взяла гору в трьох сетах над олімпійською чемпіонкою в парному розряді, 32-річною росіянкою Анастасією Павлюченковою (98-а). Програвши «нейтральній» тенісистці перший сет, Еліна на характері та майстерності дотиснула титуловану опонентку — 5:7, 6:4, 6:4. Причому у вирішальній партії українка впевнено вела в рахунку — 4:0, дозволила уродженці Самари скоротити відставання до мінімального (5:4), але все ж таки завершила матч ефектним ейсом. Зрозуміло, тиснути руку представниці країни-терориста українка і не думала.

До речі, з моменту повномасштабного вторгнення росіян на нашу землю 24 лютого 2022 року Еліна провела проти суперниць з рф шість матчів і всі (!) виграла. Молодчина!

Вихід до 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату США приніс Світоліній 191 тисячу доларів призових «брудними». Путівку до чвертьфіналу турніру в Нью-Йорку Еліна оскаржить у поєдинку з переможницею матчу між 3-ю ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою та Патріцією Марією Тіг з Румунії (700-а).

Нагадаємо, що свого найкращого результату на US Open Еліна Світоліна досягла у 2019 році, коли дійшла до ½ фіналу.

На жаль, ще одна українка Леся Цуренко (46-а) припинила виступи у Нью-Йорку, поступившись тенісистці з росії Єкатєріні Александровій (20-а) — 1:6, 3:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна знищила першу ракетку росії на турнірі в США.

Фото Jimmie48

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