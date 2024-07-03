Лурдес Леон ризикує бути заблокованою в Instagram: дочка Мадонни оголилася у новій рекламі

Лурдес Леон, старша донька Мадонни, знову запаморочила голови і підпалила інтернет своєю сміливою фотосесією для нової рекламної кампанії. 27-річна модель і музикантка нещодавно потрапила в заголовки газет завдяки своєму провокаційному вбранню і сміливим позам, привернувши увагу як шанувальників моди, так і критиків, пише Marca.

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У рекламній зйомці для колекції Девіда Кома Resort 2025, яку зняв Хендрік Шнайдер, Лурдес з’являється у сміливому вбранні, вдягнувши боді зі стрінгами у вигляді оленя, прикрашене сріблястою бахромою, з відкритою спиною та демонструючи татуювання на стегнах.

Привабливі знімки, на яких Лурдес зображена у відвертій чорній міні-сукні з бахромою, глибоким вирізом і прозорою спідницею, стали вірусними, демонструючи її безстрашне почуття моди та бездоганний стиль.

Кампанія Девіда Кома Resort 2025, присвячена 15-річчю його лейбла, містить 12 приголомшливих зображень Лурдес, яка демонструє його останню колекцію. Натхненні абстрактними роботами скульпторки Ізабель Альбукерке та бодіартом німецької моделі та художниці Верушки фон Лендорф, ці роботи демонструють поєднання мистецьких та модних елементів.

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Кома, який давно захоплюється Мадонною і черпає натхнення у потужній творчості жінок-виконавиць, висловив своє захоплення роботою з Лурдес.

«Це один з найкрутіших образів — ніхто не очікував такого, коли вона робила шпагат, — сказав Кома. — Через 15-річний ювілей я дуже хотів додати цей особистий художній штрих з появою моєї першої музи».

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Ризикований модний вибір Лурдес не є чимось новим. У вересні минулого року вона потрапила в заголовки газет у прозорій ажурній сукні на вечірці Vogue Fashion's Night Out в Мадриді, яка була прикрашена мотивами драконів, риб і якорів. Тижнем раніше вона приголомшила публіку ледь помітною міні-сукнею на заході Victoria's Secret в рамках Тижня моди в Нью-Йорку.

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Пізніше Лурдес прибула на показ Marc Jacobs Fall 2024 у Нью-Йорку 1 липня у рваній чорній сукні з ажурними деталями. Крім ледь помітної сукні, образ доповнили чорно-срібні туфлі на підборах на ремінцях, сумочка в тон, великі срібні сережки-обручі і багатошарові срібні кольє. Її пляжна зачіска і темний макіяж очей доповнили гострий ансамбль, довівши, що вона успадкувала від матері схильність до яскравих образів.

Лурдес Леон продовжує розширювати межі моди, як і її культова мати. З кожною появою вона зміцнює своє місце у світі моди, змушуючи шанувальників і критиків з нетерпінням чекати її наступного сміливого кроку.

Раніше повідомлялося, що Вікторія Бекхем опублікувала відео про те, як її донька Харпер робить макіяж.

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