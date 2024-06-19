Гарна і без косметики: Вікторія Бекхем опублікувала відео про те, як її донька Харпер робить макіяж

Вікторія Бекхем, яка через «городні забавки» свого чоловіка Девіда буде змушена довгий час їсти цибулю, опублікувала у соціальній мережі відео того, як її 12-річна донька Харпер фарбує обличчя.

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«Хтось вкрав мій FeatherFix», — підписала відео Вікторія.

Здається — яка кому різниця з того, що маленька дівчинка «наводить красу»?

Але шанувальники Вікторії знають, що вона не дозволяє Харпер виходити з дому нафарбованою, адже кожна дівчинка в такому віці «і без косметики дуже гарна».

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Але Харпер небайдужа до фарбування і дуже любить «приводити лице в порядок». Косметика — найкращий подарунок для неї, і тато Девід Бекхем, бажаючи порадувати доньку (наприклад, за хороші оцінки), везе її до магазину за покупками.

За словами Бекхема, дівчинка вже непогано вміє робити контуринг, і макіяж у неї виходить відмінний. Практикується Харпер іноді навіть на своєму зірковому татові: Девід Бекхем викладав відео, на якому донька фарбує саме його.

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Що ж могло Вікторію переконати дозволити доньці вживати косметику, та ще й викладати відео в Instagram?

А те, що Харпер використовує косметику бренду своєї мами Victoria Beckham Beauty. Схоже, хитра дівчинка змогла знайти «ключик» до серця матусі.

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Як відомо, Харпер — єдина дочка Вікторії та Девіда Бекхемів.

У свої 12 років дівчинка вже стикалася з критикою: у мережі наголошували, що вона не така струнка, як її мама, яка відома своєю гарною фігурою. Вікторія дуже стежить за своєю формою, і, за словами її чоловіка Девіда, дотримується суворої дієти: їсть тільки приготовлену на пару рибу та овочі, і зовсім не поділяє гастрономічних уподобань чоловіка, який любить готувати.

Фото Getty Images

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