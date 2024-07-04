Овнам настав час згадати про старих знайомих, а Близнюкам і Терезам потрібен чіткий план: гороскоп на четвер, 4 липня

Астрологи, які раніше розповідали, на яких двох знаках зодіаку особливо позначиться перехід планети Нептун у ретроградну фазу у знаку Риб, називають четвер, 4 липня, днем, коли настає час, так би мовити, «збирати камні». Адже сьогодні людина може побачити перші результати дій, що були зробені раніше. Йдеться і про добрі справи, і про погані. Зірки попереджають, що в цей день всім знакам краще тримати емоції під корнтрлем, не підвищувати голос на оточуючих та не провокувати конфлікти. Проєкти, які почнуть втілювати сьогодні, мають гарний шанс бути успішними.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Цей період підходить для налагодження нових ділових зв'язків. Не забувайте про старих знайомих, не втрачайте їхніх контактів. Вам знадобиться підтримка в майбутньому, тому будьте товариськими та уважними до оточуючих, робіть компліменти. Складні справи краще призначати на першу половину дня, інформує Ukr.Media.

Телець

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День не підходить для експериментів. Дотримуйтесь правил та інструкцій, не переходьте меж, чим би ви не вирішили займатися. Готуйтеся вирішувати всі питання самостійно, не розраховуйте на чиюсь допомогу. Увечері Тельцям треба відновитись, повноцінно виспатися.

Близнюки

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На сьогодні вам потрібний чіткий план. Дійте не поспішаючи, крок за кроком, тоді ви встигнете закінчити всі справи вчасно. Зірки радять бути стриманішими, реагувати спокійніше на те, що відбувається. Ваші ініціативи будуть помічені начальством: є ймовірність, що хтось впливовий зробить вам цікаву пропозицію.

Рак

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Ваші успіхи чи просування у професійній сфері будуть безпосередньо пов'язані з вашим спілкуванням та знайомствами цього дня. Розмовляйте більше, обговорюйте робочі питання чи заводьте неформальні бесіди з оточуючими. Не варто розраховувати на допомогу 4 липня, покладайтеся на свої сили.

Лев

Сьогодні чужі поради завдадуть більше шкоди, ніж користі. Думайте своєю головою, використовуйте минулий досвід, дослухайтеся до своєї інтуїції. Підвищена емоційність Левів може зіпсувати якісь потрібні вам стосунки. Намагайтеся проявляти холоднокровність, будьте стриманішими.

Діва

Хороший день для походу магазинами. Сьогодні Дівам вдасться придбати бажану річ і при цьому заощадити. Хтось із вашого оточення потребує підтримки чи поради: не відмовляйте йому. Спілкування буде приємним, якщо ви втримаєте свої емоції під контролем.

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Терези

Чіткий покроковий план на день допоможе Терезам ефективно й успішно вирішувати багато питань, швидше досягти бажаного. Слухайте свій внутрішній голос, сьогодні він дає добрі поради. Якісь події 4 липня виводитимуть із себе. Щоб не посваритися із близькими людьми, проявляйте стриманість.

Скорпіон

Варто зменшити свою ділову активність та взяти невелику паузу. Надмірні зусилля можуть негативно вплинути на ваше самопочуття. Не тримайте негативних емоцій або образ у собі, поділіться своїми переживаннями з близькими. Зніміть напругу у спортзалі або за допомогою фізичної роботи.

Стрілець

Спілкування та нові зустрічі відкриють перед Стрільцями нові можливості. Не бійтеся починати розмову з незнайомими людьми: хтось із них буде корисним у майбутньому. Крім того, ви можете познайомитись з кимось особливим, знайти нових друзів. Ваша інтуїція сьогодні на найвищому рівні.

Козоріг

Користуйтеся ораторським мистецтвом, переконуйте людей, доводьте свою думку. Навколишні сьогодні прислухаються до Козорогів, просять у них поради. 4 липня вам не варто ризикувати чи користуватися неперевіреними методами. Це негативно вплине на ваше професійне становище.

Водолій

Вдалий день, коли багато справ зрушать з мертвої точки, вирішаться на вашу користь. Однак Водоліям буде складно чітко формулювати свої думки чи ідеї, порозумітися з близькими людьми. Обмежте спілкування, не починайте суперечок чи дискусій. Увечері приділіть більше уваги домашнім клопотам.

Риби

Дотримуйтесь правил, не виходьте за межі дозволеного, тоді ваш день складеться успішно. Поради професійних людей стануть у нагоді Рибам, до них варто прислухатися. Не відмовляйтеся від запропонованої допомоги: навіть малознайомі люди можуть надати вам важливу послугу.

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Фото Pixabay

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