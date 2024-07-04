Удар по Дніпру: кількість жертв російської атаки збільшилася (фото)

У Дніпрі, який останніми днями знаходився під масованими атаками ворога з повітря, збільшилася кількість жетрв. Так, під завалами багатоповерхівки, пошкодженої ракетним ударом росіян 28 червня, рятувальники виявили тіло людини.

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Як повідомляють в ДСНС, внаслідок цього ракетного удару загинуло 3 особи, постраждало 12 людей, з них 1 дитина. Двоє людей були врятовані співробітниками надзвичайної служби.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Керівник обласної ВА Сергій Лисак уточнив, що рятувальники виявили тіло жінки: «Це вже третя жертва того удару. А у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення під час учорашньої атаки на місто. Загалом загинули шестеро людей. Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог. Пам'ятаємо… Щирі співчуття близьким та рідним».

Нагадаємо, що напередодні росіяни атакували Дніпро дронами-камікадзе та ракетами. ППО знешкодила більшість повітряних цілей, але були влучання двох «Іскандерів» — момент удару по місту потрапив на відео.

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Фото зі сторінки Сергія Лисака

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