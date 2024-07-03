У Дніпрі внаслідок обстрілу є жертви, пошкоджено ТЦ, — ЗМІ

Сьогодні вранці росіяни знов атакували Дніпро дронами та ракетами. В місті пролунало близько 7−10 вибухів після комбінованої атаки. Ворог запустив 4 ракети та 4 БПЛА, повідомили моніторингові каналі.

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Після вибухів пошкоджено один з торговельних центрів, повідомляється на Дніпро TV.

«На жаль, без наслідків не минулося. Троє людей загинули. Попередньо, 18 постраждалих. Серед них — 14-річна дівчинка», — повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, сталося кілька пожеж, є руйнування.

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За інформацією місцевих ЗМІ, поблизу місця ранкової ракетної російської атаки вирує величезна пожежа.

Також біля одного з медзакладів виникла пожежа. В одному з приміщень видно задимлення, передає «Суспільне».

Сьогодні вранці російські загарбники випустили по Україні дрони-камікадзе та ракети. Було чути вибухи у Дніпрі та Запоріжжі.



Як повідомляли «ФАКТИ», 1 липня вночі окупанти обстріляли Дніпро балістичними ракетами. Внаслідок атаки семеро людей отримали поранення. Пошкоджені супермаркет та житлові будинки.

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