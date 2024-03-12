Христина Соловій відповіла на закиди про розміщення її пісень на російських платформах

Українська співачка Христина Соловій, яка посварилася з Машою Єфросиніною через мовне питання під час інтерв’ю, потрапила у новий скандал. В мережі поширилась інформація про те, що її пісні «доступні на російських платформах» і вона «може за них отримувати кошти».

Христина відреагувала на закиди та звернулася до «шукачів зради». Вона запевнила, що жоден з її треків не розміщений на російських музичних платформах офіційно.

ВІДЕО ДНЯ

«Жоден з моїх треків не розміщений на російських платформах офіційно. Усі доступні композиції — піратські публікації, на поширення яких я не давала згоди і з яких я не отримую жодного прибутку. Як ми вже бачили за „Лєдовим шоу“ — це, на жаль, не те, чому варто дивуватися. Крадії крадуть», — пояснила Христина у своєму звернення в Instagram.

Також вона прокоментувала розміщення спільної з Олегом Скрипкою композиції «Зима». За словами Соловій, вона немає жодних прав на цю пісню.

«Щодо треку „Зима“, записаного спільно з Олегом Скрипкою — усі права на цю композицію належать Олегу Скрипці, він є автором слів та музики. Так само він відповідальний за її поширення та розміщення на будь-яких музичних платформах», — зазначила Христина.

РЕКЛАМА

Також вона звернулася до ЗМІ та попросила опублікувати «спростування брехливих новин». Інакше грощить судовими позовами.

Нагадаємо, Христина Соловій та Маша Єфросиніна обернули скандал на корисну справу, оголосивши збір для військових. Вони зазначили, що попри різні думки, не вважають за доречне розводити срачі.

В цьому ж інтерв’ю Христина вперше розповіла про роман із Сергієм Жаданом та назвала причину їхнього розриву. Письменник та музикант емоційно відреагував на її слова.

РЕКЛАМА

Фото: instagram.com/soloviyka

127

Читайте нас у Facebook