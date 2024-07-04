Перелом мобілізації не завада: юрист пояснив, у якому разі військовозобов'язаний із такою травмою не підлягає призову

В Україні триває загальна мобілізація. До переліку захворювань, затверджених наказом Міноборони, включено перелом кістки. Але передбачається, що для відновлення придатності до військової служби необхідний термін 6−12 місяців. Перелом кісток не вважається причиною для відстрочки від мобілізації в Україні. Про це адвокат Андрій Топчій розповів на порталі b2bconsult.

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Юрист послався на ч. 1 ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», згідно з якою, призову на військову службу в період загальної мобілізації не підлягають військовозобов'язані, яких у встановленому порядку визнано особами з інвалідністю або ж тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я на пів року або рік, згідно з висновком військово-лікарської комісії. Водночас для таких осіб передбачено і подальше проходження військово-лікарської комісії.

Водночас постанова «Непридатний до військової служби з переглядом через 6−12 місяців» враховує, що під час воєнного стану, на підставі низки статей, для відновлення придатності до військової служби необхідний термін від 6 до 12 календарних місяців.

«Тому підстави для надання відстрочки від мобілізації внаслідок перелому кісток відсутні», — підсумував адвокат.

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