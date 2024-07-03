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Суспільство та люди

«Піксель» на цивільних: як будуть карати українців за носіння військової форми

17:11 3 липня 2024
форма

В Україні діє режим воєнного стану, проходить загальна мобілізація, на вулицях міст багато людей у «пікселі», але не всі вони дійсно військові.

Цивільних будуть штрафувати за носіння військової форми зі знаками розрізнення ЗСУ або інших формувань. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зокрема, передбачається:
- попередження та конфіскація одягу;

- штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів (це від 2550 до 3400 грн) та конфіскація форми;

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- затримання громадян на добу .

Ця норма поки не діє, але Рада готується проголосувати цей закон.

Зазначимо, що відповідна стаття у Кодексі України про адміністративні правопорушення з'явилася ще 2019 року. Вона діє і під час воєнного стану. Але дотримуються законодавства далеко не всі.

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В законі визначаються винятки із загальної заборони. Так, у період воєнного стану право на носіння військової форми одягу має виключно:

- президент України;
- міністр оборони України;
- військове командування;
- військовослужбовці ЗСУ, Сил територіальної оборони ЗСУ та інших військових формувань;
- військовозобов'язані під час проходження зборів;
- резервісти, курсанти та ліцеїсти;
- громадяни, звільнені з військової служби у запас чи у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.

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Раніше ми писали про те, яке покарання чекає на військовозобов'язаного, якщо під час перевірки ТЦК він не має документів.

Читайте також: Лотерея для призову може вирішити проблеми мобілізації: військовий про нестачу особового складу у ЗСУ

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