«Піксель» на цивільних: як будуть карати українців за носіння військової форми
В Україні діє режим воєнного стану, проходить загальна мобілізація, на вулицях міст багато людей у «пікселі», але не всі вони дійсно військові.
Цивільних будуть штрафувати за носіння військової форми зі знаками розрізнення ЗСУ або інших формувань. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Зокрема, передбачається:
- попередження та конфіскація одягу;
- штраф від 150 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів (це від 2550 до 3400 грн) та конфіскація форми;
- затримання громадян на добу .
Ця норма поки не діє, але Рада готується проголосувати цей закон.
Зазначимо, що відповідна стаття у Кодексі України про адміністративні правопорушення з'явилася ще 2019 року. Вона діє і під час воєнного стану. Але дотримуються законодавства далеко не всі.
В законі визначаються винятки із загальної заборони. Так, у період воєнного стану право на носіння військової форми одягу має виключно:
- президент України;
- міністр оборони України;
- військове командування;
- військовослужбовці ЗСУ, Сил територіальної оборони ЗСУ та інших військових формувань;
- військовозобов'язані під час проходження зборів;
- резервісти, курсанти та ліцеїсти;
- громадяни, звільнені з військової служби у запас чи у відставку з наданням права носіння військової форми одягу.
Раніше ми писали про те, яке покарання чекає на військовозобов'язаного, якщо під час перевірки ТЦК він не має документів.
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