В Іспанії та Італії виявили випадки смертельного вірусу: про що йдеться і як уберегтись

Відпочинок не завжди приносить тільки задоволення. Туристів, які планують поїздки до Іспанії та Італії, попереджають про виявлення у цих країнах випадків зараження потенційно смертельним вірусом. Один випадок вірусу Західного Нілу було зафіксовано в іспанській Севільї, а інший — в Модені в Італії, де людина захворіла на інфекцію, що переноситься комарами. Про це повідомляє видання Manchester Evening News.

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Приблизно у кожного п'ятого інфікованого вірусом розвивається лихоманка, що супроводжується болем, висипом та блювотою. У важких випадках можливі судоми, м'язова слабкість і параліч. Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) попередив, що ці випадки є місцевими, а не завезеними з тропічних регіонів.

Також вірус був виявлений у комарів в італійській провінції К'єті. Вірус Західного Нілу знайдено у комарів у 26 європейських країнах, включаючи Майорку та Менорку, де туристів попереджають про небезпеку від смугастих тигрових комарів, які переносять вірус.

ECDC попереджає, що в Європі спостерігається погіршення ситуації зі спалахами захворювань, що переносяться комарами, зокрема денге і чикунгунья. Минулого року центр повідомляв про 713 місцевих випадків зараження вірусом Західного Нілу в Європі у дев'яти країнах. Було зафіксовано 67 смертей, а вірус поширився на 22 нові регіони, де його раніше не спостерігали.

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Минулого року «гарячими точками» вірусу були Італія, Греція, Румунія, Угорщина та Іспанія. Вірус Західного Нілу особливо небезпечний для людей старше 50 років, а також для тих, хто має хронічні захворювання, такі як діабет, високий тиск і рак.

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