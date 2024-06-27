Новий «японський вірус»: лікар розповів, чим він небезпечний

Заголовки багатьох ЗМІ цього місяця почали лякати новим японським вірусом, від якого раптово помирають люди. Що це за інфекція, чи може вона спричинити нову епідемію, і чи це взагалі вірус — розповів сімейний лікар Михайло Цюрак, який раніше пояснював, як цитрусові змінюють дію ліків.

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«Нова японська інфекція — це банальна бактерія стрептокок групи А. Зазвичай вона спричиняє ангіну чи шкірну інфекцію скарлатину, яка без проблем лікується антибіотиком. До вірусів та ковіду стрептокок не має жодного відношення. В деяких випадках стрептокок може спричиняти токсичний шок — зараження всього організму з прогресуючим погіршенням стану пацієнта. В японських пацієнтів це проявлялося набряком кінцівки (стрептокок ймовірно потрапив туди через подряпини чи тріщини шкіри), появою гарячки та загальної інтоксикації».

Раніше в Японії, додав лікар, діяв масковий режим і норми по самоізоляції. Зараз ці норми скасовані, окрім того, в Японії вологий теплий клімат та висока щільність населення.

«Це сприяє поширенню різних інфекцій, що передаються повітряно-крапельним шляхом, в тому числі і стрептококової. Причин для паніки поки нема. По перше, стрептокок лікується антибіотиками. По друге, він не надто стійкий в навколишньому середовищі, тому навіть якщо в Японії суперагресивний стрептокок, він не зможе швидко розповсюдитися по всьому світу».

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Аби попередити зараження стрептококом, Цюрак радить мити руки перед їжею.

«Не контактуйте тісно з людьми, в яких ознаки респіраторної інфекції. При травмах шкіри (подряпини, порізи, садна і т.д.) обробляйте рану шкірними мазями з антибактеріальним вмістом».

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Раніше лікар пояснював, чи шкідливі бездротові навушники.

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