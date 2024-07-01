Допоможе один відомий напій: швидка допомога при блювоті у дорослих

Існує багато можливих причин виникнення нудоти та блювання. Вагітність, харчове отруєння, переїдання, харчова алергія або непереносимість, захворювання блукаючого нерва, мігрень, захворювання нирок або печінки — це лише деякі з них. Однак, зазвичай, блювота виникає через гастрит, спричинений вірусною інфекцією. Якщо, окрім блювоти, у вас немає інших симптомів, або якщо у вас діарея, біль у животі, підвищена температура і ви погано почуваєтеся, найімовірніше, ви підхопили інфекцію, відому як шлунковий грип. Якщо це так, домашні засоби допоможуть, пише Stylzycia polki.

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У разі блювання, в першу чергу, дотримуйтесь певних загальних правил. Пийте теплу рідину (не гарячу і не холодну) невеликими порціями якомога частіше, щоб уникнути зневоднення. Дотримуйтесь легкозасвоюваної дієти. Уникайте гострої, важкої та жирної їжі.

Відпочивайте, щоб ваш організм міг сконцентруватися на боротьбі з інфекцією. Приймайте пробіотики, щоб швидше відновити мікробіологічний баланс у травній системі. Зверніться до лікаря, якщо блювота не припиняється через 2 дні або якщо симптоми дуже сильні.

Під час блювоти головним засобом є гідратація. Пийте часто і в невеликих кількостях, щоб не переповнити шлунок і не викликати блювотний рефлекс. Те, що ми п'ємо, також має значення.

Ось 5 напоїв, рекомендованих при блювоті. Щоб впоратися з блювотою, пийте чорний чай порціями по півсклянки протягом дня. Можна налити його в термос і пити меншими порціями. Чай має бути теплим. Обирайте якісний чай без штучних ароматизаторів та барвників.

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Трав'яні настої можуть дуже допомогти при блювоті. Лікарські рослини, такі як м'ята — полегшує блювоту і нудоту, ромашка — має розслаблюючу дію, знімає біль у животі та нудоту, шавлія — може використовуватися при різних шлунково-кишкових скаргах; має противірусні та протизапальні властивості, меліса — має розслаблюючу та заспокійливу дію, гальмує блювоту, має протизапальні та антимікробні властивості. Для зменшення подразнення стравоходу після блювоти можна пити настій квіток чорної мальви. Він має обволікаючу та протизапальну дію.

Корінь імбиру — перевірений засіб проти блювоти. Його можна приймати від блювоти у вигляді готового чаю, настою або капсул, доступних в аптеках і трав'яних магазинах. Нарізаний або натертий імбир залийте окропом і залиште на 10−15 хвилин. Ви також можете додати натертий корінь до чаю. Пийте теплим.

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Під час блювання втрачаються електроліти: натрій, калій, магній. Тому варто пити ізотонічні напої, які, можливо, не мають протиблювотного ефекту, але вони заповнюють дефіцит, запобігають зневодненню і зміцнюють організм у боротьбі з хворобою.

Щоб приготувати домашній ізотонік, змішайте 500 мл теплої кип'яченої води, 1,5 столові ложки меду, сік ½ лимона і дрібку солі. РЕКЛАМА

Ви також можете купити в аптеці готові електроліти, які мають багатший склад.

Ця порада може вас здивувати, оскільки напої з колою не є корисними для здоров'я, але деяким людям вони дійсно допомагають при блювоті. У колі багато цукру, тому вона також допомагає його компенсувати. Ви можете пити невелику кількість дегазованого напою. І найкраще пити її в крайньому випадку.

У перший день блювоти часто рекомендують взагалі утриматися від їжі, а пити тільки рідину. Це допоможе полегшити дискомфорт, оскільки під час хвороби слизова оболонка шлунка подразнюється, і їжа стає додатковим навантаженням.

Після короткого голодування з’їжте, наприклад, рисову кашу, овочевий суп, сухарі, хлібні палички, макарони. Ці продукти гальмують блювоту. Не переїдайте. Приймайте їжу невеликими порціями, які легко засвоюються. Переконайтеся, що їжа помірно гаряча або прохолодна. Додавайте в їжу сіль, щоб компенсувати втрату натрію. Вводити нормальне харчування поступово.

Раніше у «ФАКТАХ» публікувалися поради лікарки, що робити, якщо у дітей блювота через підвищення ацетону.

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