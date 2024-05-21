Повернувся додому ні з чим: Сі відкинув нафтогазовий план путіна

Відомо, що Китай надає росії геопросторовіі дані та постачає обладнання, включаючи чіпи та інтегральні схеми, що використовуються в озброєнні або необхідні для його створення. Однак поїздка президента росії володимира путіна до Китаю, очевидно, не змогла забезпечити проєкт, який є ключовим для енергетичного сектору москви, що перебуває у скрутному становищі. Результатом державного візиту путіна стала спільна заява, яка проголосила «нову еру» для «партнерства без обмежень» між Пекіном і москвою, а обійми з китайським колегою Сі потрапили в заголовки газет. Але багаторічний російський лідер поїхав без контракту на будівництво трубопроводу між його країною і найбільшим експортним ринком, пише Newsweek.

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росія компенсувала частину бізнесу, який вона втратила через вторгнення в Україну в лютому 2022 року, перенаправляючи природний газ і нафту до Китаю. Ці відносини продовжують поглиблюватися завдяки першому трубопроводу «Сила Сибіру», який, як очікується, вийде на повну потужність цього року і транспортуватиме до Китаю 38 мільярдів кубометрів газу щорічно. Однак величезна важливість китайського ринку дає Пекіну більше контролю над умовами. Газ надходить до Китаю за ціною $ 257 за 1000 кубометрів порівняно з $ 320 для європейських ринків, і ця знижка має зрости до 28% наступного року.

Під час візиту Сі до москви в березні минулого року путін заявив, що запланований проект «Сила Сибіру-2» перебуває у «високому ступені готовності», і запропонував збільшити річний потік газу до Китаю до 100 млрд кубометрів. Проте путін не отримав зеленого світла і тоді, і під час свого перебування в Китаї в жовтні минулого року.

У спільній заяві путіна і Сі, оприлюдненій після їхніх останніх переговорів, згадується лише нечітко сформульоване зобов'язання поглиблювати «співпрацю в галузі нафти, природного газу, скрапленого газу, вугілля та електроенергії».

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Відомо, що Китай уже підписав контракти на постачання більш ніж достатньої кількості газу, аби задовольнити зростаючі потреби. Пекін насторожено ставиться до енергетичного шантажу москвою європейських держав.

Раніше газета South China Morning Post з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням, повідомила, що Пекін виступає за сценарій, за яким росія повністю фінансує проєкт.

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Раніше повідомлялося, що чіткого бажання досягти миру в Україні зі сторони Китаю поки що не помітно, однак президент Макрон після зустрічі з Сі заявив, що Китай утримається від продажу зброї росії.

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