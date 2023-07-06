У Києві подалі від сторонніх очей, сотні інженерів і новаторів зустрілися з високопоставленими військовими, щоб обговорити шляхи кращої нейтралізації російських безпілотників-смертників, які досі руйнують українські міста.

«Сьогоднішня війна є технологічною, зміни в технологіях і на полі бою відбуваються щодня», — сказав Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр України і міністр цифрових трансформацій, в кулуарах зустрічі, пише Reuters .

У травні росія атакувала Україну, застосувавши рекордну місячну кількість безпілотників — понад 300, за офіційними даними, що стало викликом для планувальників, які прагнуть захистити енергопостачання цієї зими. Минулої зими країна-терористка намагалася вивести з ладу енергосистему за допомогою повітряних ударів.

Іранські безпілотники літають так низько, що можуть уникати виявлення засобами протиповітряної оборони, а їхні навігаційні системи досить надійні, щоб їх було важко збити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, які перекривають радіочастоти. Захід постачає складні системи протиповітряної оборони для протидії ракетним атакам, але збивати рої дронів, які коштують 50 000 доларів за штуку, ракетами вартістю 1 мільйон доларів не є ідеальним рішенням, кажуть чиновники.

«Це невигідно, тому нам потрібно постійно знижувати вартість засобів, які ми використовуємо для знищення шахедів, — сказав Федоров. — Йдеться про виявлення безпілотників за допомогою акустичних та інших засобів, а також про власне знищення»

Безпілотники широко використовувалися у війнах в Ємені, Сирії та Нагірному Карабасі, але ніколи раніше так потужно та масово, як в Україні, кажуть офіційні особи.

«Це дійсно безпрецедентна війна безпілотників», — сказав Федоров, додавши, що після вторгнення росії в Україні спостерігається бум інновацій у сфері військових технологій.

Минулого року Україна запустила краудфандинговий проект зі створення «Армії безпілотників», який переріс у державну програму, що охоплює все — від виробництва безпілотних літальних апаратів до підготовки пілотів.

«Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення всі зрозуміли, що найефективніший спосіб вести розвідку і перемагати ворога — це безпілотні літальні апарати», — сказав бригадний генерал Юрій Щиголь.

Пан Щиголь, який курує закупівлі за державною програмою, повідомив, що на сьогоднішній день було закуплено 15 000 безпілотників, причому більша частина з них надійшла через Міністерство оборони, а решта — завдяки іноземній допомозі та волонтерам. Загальна кількість безпілотників, які використовує Україна на полі бою, невідома.

«Наша мета цього року — закупити понад 200 000 ударних і великих розвідувальних безпілотників… Ми будемо купувати стільки безпілотників, скільки буде доступно для придбання на ринку», — сказав Юрій Щиголь.

Михайло Федоров сказав, що виробництво безпілотників зараз відбувається по всій Україні, незважаючи на загрозу російських повітряних ударів, додавши, що виробникам було наказано розподілити роботу на різних майданчиках і використовувати бомбосховища для частини виробничого процесу. Понад 80% закуплених безпілотників — українського виробництва, які збираються в Україні.

Анатолій Храпчинський, який працює у фірмі, що розробляє технології радіоелектронної боротьби, порівняв підхід України до технологічних інновацій з російським. За його словами, в той час як російський підхід є низхідним і в ньому домінують державні організації, в Україні рушійною силою є приватний сектор, до якого залучено багато невеликих компаній. За його словами, державний венчурний капітал допомагає розширювати внутрішнє виробництво, і Україна має перевагу над росією, оскільки може ділитися технологіями з іноземними партнерами і не турбуватися про санкції.

«Завдяки фондам компанії починають локалізувати виробництво. Сьогодні ми купуємо деталі по всьому світу, в тому числі в Китаї. Але локалізація відбувається поступово», — додав Федоров.

Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору Максима Музики, керівника компанії UA Dynamics, що розробила багаторазовий ударний дрон Punisher, який вважає, що у війні дронів ми маємо всі шанси програти росії.

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