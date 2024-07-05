Акторська кар’єра Дженніфер Лопес під загрозою: в кіноіндустрію повертається її головна суперниця

Чорну смугу з життя Дженніфер Лопес не так просто виявилося вигнати. Начебто тільки співачка змирилася з крахом свого музичного туру, що так і не почався, розлученням з Беном Аффлеком, як раптом ще один удар — цього разу по акторській кар'єрі.

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Видання Life & Style пише, що вся справа у поверненні до кіноіндустрії головної голлівудської суперниці Джей Ло — Джесікі Альби.



Через сім років затишшя актриса вирішила повернутися у велике кіно та налаштована войовничо. Вона має намір «відщипнути свій шматок пирога» і вже почала налагоджувати стосунки з головним босом Netflix, у планах якого зняти якнайбільше фільмів у стилі тих, де зазвичай знімається Джен. Інсайдер повідомляє, що без чоловіка і втрати значної частини фанатів Лопес це становить велику загрозу.

«Джесіка точно знає, що робить. Вона ясно дала зрозуміти всім, з ким має справу, що вона серйозно налаштована перезавантажитися і відродити свою акторську кар'єру», — додало анонімне джерело, наголошуючи, що багаторічне суперництво Дженніфер та Джесіки повільно, але вірно повстає з попелу.

Сама Джесіка при цьому не раз згадувала про Джен виключно в позитивному ключі, гідно оцінюючи її внесок у поп-культуру. Але, як кажуть, від любові до ненависті…

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Нагадаємо, шлюб Дженніфер Лопес та Бена Аффлека переживає кризу. Подружжя, яке ЗМІ охрестили «Бенніфер», опинилася в центрі уваги відтоді, як у травні з'явилася інформація про можливе розлучення. Наразі немає офіційної інформації, що пара подала документи до суду, але вже відомо, що вони мешкають окремо.

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