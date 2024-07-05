Справжнє мистецтво, а не просто «прийшов і купив»: експерти розповіли, як правильно вибрати кавун на ринку чи в магазині

Літо в розпалі, а значить, настав час балувати себе соковитими і солодкими кавунами! Але як вибрати найстигліший і найсмачніший плід серед усього розмаїття, яке представлено на ринках і в магазинах? В Мережі існує багато порад щодо того, на що потрібно звертати увагу при вибрати ідеально стиглого кавуна.

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Поділитися своїм досвідом вирішила і Марина Жукова. Дійсно, якщо жінка добре розуміється на тонкощах сантехніки чи слюсарної справи, то що від неї можуть скрити продавці солодких плодів з баштану?

«Не турбуйтесь, любі пані, я як досвідчена домогосподарка, поділюся з вами своїми перевіреними часом секретами», — пообіцяла Марина у своєму блозі, описуючи власні способи перевірки стиглості кавуна.

1. Звук — головний показник! Постукайте по кавуну: стиглий плід видає глухий, дзвінкий звук. Якщо звук приглушений, а кавун звучить «дерев'яно», то він ще не дозрів.

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2. Хвостик — не для краси! Подивіться на хвостик кавуна: якщо він сухий і легко відламується, то це кавун стиглий. Якщо ж хвостик зелений, то кавун точно ще не дозрів.

3. Колір — підказка для експерта! Зверніть увагу на пляму, яка утворюється на кавуні від зіткнення із землею: у стиглого кавуна воно має бути яскраво-жовтою або навіть помаранчевою. Якщо пляма біла або блідо-жовта, кавун недозрілий.

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4. Форма — теж важлива! Ідеальний кавун — круглий та симетричний. Уникайте кавунів із опуклостями або вм'ятинами, оскільки такі ягоди можуть бути пошкоджені.

5. Не бійтеся промацати! Акуратно доторкніться до кавуна: стиглий кавун повинен бути твердим, але пружним. Якщо кавун м'який чи надто твердий, отже, він уже перезрів чи недозрів.

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Також думкою фахівців поділилися і автори однієї з програм, які йшли до війни по ТБ.

Нагадаємо, що кавун не обхолить увагою навіть майбутня британська королева Кейт, яка додає його м'якоть у літній салат.

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