Для ідеального вечора в родинному колі: Кейт Міддлтон для принца Вільяма регулярно готує одну особливу страву

Попри те, що принцеса Уельська переживає зараз тяжкі часи через діагностовану онкохворобу, вона залишається уважною берегинею своєї родини. Відомо, що Кейт Міддлтон є завзятим кухарем. У принцеси завжди є напоготові рецепти, щоб здивувати своїх рідних, або провести ідеальний вечір з чоловіком, про улюблені страви якого вона знає все, пише Mirror.

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Через рак у принцеси Уельської Кейт і Вільям намагаються вести настільки нормальне сімейне життя, наскільки це можливо. Зараз помічникам у їхньому домі, які опікуються трьома дітьми пари — Джорджем, Шарлоттою і Луї — дозволили не носити костюми або офіційне вбрання.

Кейт Міддлтон більше часу проводить з дітьми, а також займається своїм найулюбленішим хобі. Принцеса регулярно готує зі своїми дітьми. Принцеса Кейт вважає це абсолютно нормальним, хоча багато хто не може уявити собі на кухні майбутню королеву.

Найчастіше Кейт Міддлтон готує одну з улюблених страв Вільяма. Як повідомляють королівські оглядачі, це смажене курча. У 2012 році королівська письменниця Кеті Ніколл писала, що приготувати Вільяму його улюблену страву і насолодитися нею — це і є уявлення пари про «ідеальний вечір».

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Раніше повідомлялося, що подружжя полюбляє грецьку та іспанську кухню, особливо легкі страви на кшталт гаспачо та салату з кавуном і фетою. Але при цьому не проти «надолужити» калорії на вечерю «Маргаритою» чи «Карбонарою» від шеф-кухаря Букінгемського палацу.

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