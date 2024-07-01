Обирайте тьмяну шкірку: як вибрати ідеально стиглий кавун

Кавун, безперечно, є ідеальною літньою їжею, проте у кожного своя думка про те, як вибрати стиглий кавун. Тут колір, аромат і відчуття не є показниками стиглості. Але що ж тоді? Як дізнатися, що кавун стиглий? Постукати по ньому, стиснути? В авторів видання gardeningknowhow.com є відповіді.

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На відміну від інших фруктів, кавун не дозріває після того, як його зірвали з лози. Це означає, що, сподіваємось, той, у кого ви купуєте кавун, зірвав його на піку дозрівання.

Вірте чи ні, але найкращі кавуни не будуть найкрасивішими. Натомість вони матимуть тьмяний загальний вигляд. Блискучі, яскраво-зелені кавуни недозрілі. Шукайте «польову пляму» — велику жовту ділянку з одного боку. Це місце, яким кавун лежав на полі, коли ріс. Якщо кавун стиглий, польова пляма буде більш кремового, маслянисто-жовтого кольору. Що більша пляма й світліший жовтий відтінок, то довше кавун дозрівав на лозі.

Більший не завжди означає кращий, але у випадку з кавунами це правда. Візьміть кілька кавунів, щоб протестувати їх перед вибором. Шукайте кавун, який на дотик важчий, ніж на вигляд.

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Знову ж таки, найсолодший кавун не виграє конкурс краси. Шукайте кавун з великою кількістю «перетинок» або невеликими плямами, схожими на бруд. Ці плями називаються цукровими плямами або горбками та є точками запилення, через які цукор просочується з плоду.

Ви, напевно, чули про те, що по кавуну можна постукати, щоб перевірити, чи дозрів, але чи це правда? Ну, це не може зашкодити. Якщо постукати по стиглому кавуну, він повинен видавати глибокий, порожнистий звук. Нестиглий кавун видає більш високий і щільний звук. Вважається, що смуги на стиглому кавуні є ще однією ознакою стиглості. Смугастість повинна бути очевидною, з зеленими смугами, що чергуються з темно-зеленими та світлими.

Крім того, якщо кавун все ще має плодоніжку, вона повинна бути сухою та світло-коричневою, якщо плід стиглий.

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Мабуть, найкращим показником стиглості та солодкості кавуна є те, що ви збираєте його в сезон. Всі фрукти та овочі мають природний сезон, і у випадку з кавуном найкраще купувати його саме тоді.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що завдяки вживанню кавунів можна скинути зайву вагу.

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