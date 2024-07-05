День без відключень світла: в «Укренерго» анонсували цікаву ініціативу

Перед тим як з 20-х чисел липня суттєво пом'якшаться графіки відключення світла, енергетики мають намір провести вимірювання фактичного споживання електроенергії в кожній області.

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Про це повідомили в компанії «Укренерго».

Для цього з 9 по 24 липня в кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

В інші дні відключення будуть відбуватися згідно з графіками обленерго.

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«Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі виміри проводяться щороку — взимку та влітку — і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни», — йдеться в повідомленні.

Коли не буде відключень

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За відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

- 9 липня: Дніпропетровська область;

- 10 липня: Київ;

- 11 липня: Київська, Хмельницька області;

- 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;

- 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;

- 18 липня: Волинська, Львівська, Чернівецька області;

- 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;

- 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;

- 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Інфографіка "Укренерго"

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Як зазначили в «Укренерго», день без відключень дасть можливість визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності.

«Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств», — йдеться в повідомленні.

Також аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

«Крім того, ми зможемо отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак. Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону», — пояснили енергетики.

Нагадаємо, що напередодні в «Укренерго» спростували дезінформацію, буцімто різні України міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень електроенергії.



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