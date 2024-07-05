Досить одного! Друга Зеленскього Кошового тонко потролили на пошті

Після того як Володимир Зеленський вирішив пов'язати життя з політикою, керівництво студією «Квартал 95» на себе взяв його друг Євген Кошовий, що відразу відобразилось на низці скандалів про «сіськадовськ» та інших.

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Сам же комік, вочевидь, не проявляє великого занепокоєння стосовно скандалів й продовжує жити звичайним життям — проводить концерти, ходить по магазинах, на пошту.

Саме там, у відділенні «Нової пошти» його і зняли для невеликого відео. В ролику чоловік підходить до друга президента і звертається до нього з незвичайним проханням.

«Я перепрошую. Євген, я вас уже колись просив, і ще раз попрошу. Тільки не ставайте наступним президентом. Я вас дуже прошу, не треба», — каже чоловік на відео, звертаючись до Кошового.

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Актор спочатку трохи розгубився, а потім, коли дослухав слова шанувальника, просто весело засміявся. А потім повернувся до каси пошти з усмішкою на обличчі.

«Товсто підкололи», — коментують читачі під роликом, певно, маючи на увазі «габарити», які «наїв» колись худенький хлопчина Женя-лисий з Луганська.

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Звичайно, у коментарях українці дали волю своїм емоціям, написавши все, що думають про керманича держави та його друзів-«кварталівців». Певно, саме таку роль «віддушини» та «мішені для тонкого тролінгу» і відіграє Євген Кошовий.

Сьогодні «ФАКТИ» писали ще про одного «кварталівця» — ведучий студії «Квартал 95» Руслан Ханумак під час війни виїхав з України до США. Актор повідомив, що поїхав, щоб зустрітися з сином і колишньою дружиною, блогеркою Аліною Шаманською. При цьому Ханумак натякнув, що не планує повертатися в Україну.

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