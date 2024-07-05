«Нехай буду в очах багатьох зрадником»: актор «Кварталу 95» виїхав до США

«Квартал 95» ще не оговтався після гучного скандалу через вульгарну пародію на військового, як знову опинився в центрі уваги глядачів. На цей раз через неоднозначний вчинок одного з своїх акторів. Ведучий та актор «Кварталу 95» Руслан Ханумак під час війни виїхав з України до США. Про це Ханумак повідомив у своєму Instagram.

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Відомо, що актор поїхав до США, щоб зустрітися з сином і колишньою дружиною, блогером Аліною Шаманською. При цьому Ханумак натякнув, що не планує повертатися в Україну.

34-річний актор опублікував на своїй сторінці в Instagram відео зустрічі з 6-річним сином. У підписі до ролика він розповів, що давно мріяв про це і свідомий того, як виглядає його вчинок.

«Багато місяців я тебе не бачив. Щодня я переживав цей момент. Щоночі я візуалізував ці кадри. Підняти тебе над собою. Всупереч репутації. Всупереч роботі. Попри все, я на тебе дивлюся зараз не через екран. Жодний клімат та пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та любов мами не замінять дитинство без батька. Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком. Ми знову разом», — написав Ханумак.

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Про те, як йому вдалося перетнути кордон, актор не розповів. Руслан Ханумак — режисер, продюсер, актор, телеведучий, сценарист. Був капітаном команди-віцечемпіона «Ліги Сміху» «Заінька», став переможцем шоу «Розсміши коміка», а також — актор і автор студії «Квартал 95».

Раніше повідомляли про те, що акторка Ксенія Мішина перебуває у Нью-Йорку і може там зустрітись зі своїм колишнім Олександром Еллертом, який був сценаристом «Кварталу 95», але під час великої війни виїхав з України і поки не повернувся.

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