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Війна дронів: росіяни атакували «Шахедами» Сумщину, українські безпілотники вдарили по Краснодарському краю (відео)

8:24 6 липня 2024
ППО та дрони-камікадзе

У ніч проти суботи, 6 липня, ворог знов атакував Україну дронами-камікадзе — застосував 27 БпЛА типу «Shahed-131/136» з Криму та російської Курської області.

В командуванні Повітряними Силами ЗСУ повідомили, що до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи ПС, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 «шахеди» у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

В Сумській ОВА повідомили про удар ворога по енергетичній інфраструктурі: «Через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу „Шахед“ були знеструмлені населені пункти області у кількох районах. Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються».

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Втім, не спали й у Краснодарському краї росії, де оперативний штаб краю заявляв про атаку з повітря Єйського, Ленінградського та Павлівського районів.

Місцева влада стверджує, що у Єйську «засобами ППО збиті ворожі БПЛА» і що «зафіксовано незначні пошкодження вежі стільникового зв'язку внаслідок падіння уламків апаратів. Місцевим мешканцям нагадали про заборону розповсюдження фото та відео, але кадри з «прильотами» вже гуляють мережею.

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А у станиці Павлівській «після падіння фрагментів БПЛА на нафтобазі відбулося загоряння резервуарів із зберігання палива». У станиці Ленінградській також фіксували загоряння резервуару з паливом.

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Нагадаємо, що напередодні українська ППО збила всі 32 ударні безпілотники, які запускалися країною-агресоркою.

Фото зі сторінки Сил оборони півдня

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