Ворог атакував Україну з повітря: збито 32 ударних БПЛА

У ніч на 5 липня російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними дронами типу «shahed-131/136» із російських районів курськ та приморсько-ахтарськ.

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Про це повідомив Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби.

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Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

«Дякую за стовідсотковий результат!» — зазначив генерал-лейтенант.

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В той же час внаслідок нічної ворожої повітряної атаки із застосуванням «шахедів» у Макарівській громаді Київської області були пошкоджені приватні будинки в одному з населених пунктів.

Про це повідомив Макарівський міський голова Вадим Токар. Він зазначив, що пошкодження цивільної інфраструктури сталося через падіння уламків збитої ворожої повітряної цілі.

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«Сьогодні вночі Макарівську громаду було атаковано ворожими БПЛА. За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль», — йдеться в публікації мера у Telegram.

За його словами, в будинках були вибиті вікна, також пошкоджені двері та дахи.

На щастя, обійшлося без постраждалих та жертв.

«Всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків», — поінформував Токар.

Він також закликав не ігнорувати повідомлення про небезпеку.

А тим часом підрозділ безпілотників «Роніни» зі складу 56-ї окремої механізованої бригади ЗСУ вразив унікальну ціль — тепловоз, який віз ешелон з пальним. Це сталося поблизу тимчасово окупованого Токмака на Запоріжжі.

Фото з соцмереж

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