До Києва не долетіли: вночі загарбники запустили по Україні понад 20 «шахедів»

У ніч проти четверга, 4 липня, загарбники у черговий раз атакували Україну з повітря, запустивши кількома хвилями ударні безпілотники.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, групи «шахедів» заходили на Сумщину та Чернігівщину з Курської області рф. Баражуючі боєприпаси спостерігали також на Житомирщині, Полтавщині, Харківщині, Рівненщині, Дніпропетровщині та Київщині.

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Усього ворог використав 22 БпЛА типу «Shahed-131/136». В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України було збито 21 «шахед» у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

«Чергова повітряна атака ворога. Цього разу — виключно із застосуванням БпЛА. Противник запустив свої дрони з території курської області рф, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів. Силами та засобами ППО БпЛА ворога були знищені на підступах до столиці», — повідомив керівник Київської міської ВА Сергій Попко.

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А очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак зазначив, що вночі сили ППО збили над регіоном два ворожі «шахеди». «Ввечері та вранці агресор атакував Нікопольщину. Застосовував дрони-камікадзе та важку артилерію. Окупанти поцілили по райцентру і Червоногригорівській громаді. Поранена 68-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджена інфраструктура. Зокрема, магазини і спортклуб. А ще 4 п'ятиповерхівки й 3 авто. Зачепило газогін та лінію електропередач», — додав він.

Тим часом на Чернігівщіні зафіксували влучання. «Понад 5 годин цієї ночі тривала повітряна тривога для Чернігівщини. На жаль, ворожий „шахед“ влучив в один з обʼєктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживача. Енергетики працюють над відновленням», — повідомив очільник Чернігівської ОВА Вячеслав Чаус.

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Нагадаємо, що напередодні ворог атакував ракетами та дронами-камікадзе Дніпро. ППО знищила більшість повітряних цілей, але були й два влучання — є жертви, десятки людей отримали поранення. В місті оголосили траур.

Фото 126-ї окремої бригади ТрО

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