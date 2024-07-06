Оголошеного у розшук скандального експрокурора Ільницького виявили на горищі у тещі, — ЗМІ (фото)

У Львові правоохоронці затримали скандального експрокурора Ростислава Ільницького, який минулої осені відгуляв гучне весілля і якому намагалися вручити повістку, але він зник.

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Як пише «Українська правда», посилаючис на джерела у правоохоронних органах, прокуратура та СБУ задокументували факт вимагання та одержання адвокатом Богданою М. (тещою Ільницького, — Авт.) неправомірної вигоди в розмірі 3500 доларів за вплив на ухвалення рішення службовими особами деяких ТЦК та СП Львівської області щодо оновлення військово-облікових даних та одержання QR-коду двома військовозобов’язаними, а також надання одному з них відстрочки від призову за мобілізацією.

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5 липня адвокатку затримали після одержання грошових коштів в сумі 3500 доларів США. А під час обшуку на горищі будинку затриманої правоохоронці виявили та затримали розшукувану особу — Ільницького Ростислава Васильовича.

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Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, встановлюються інші можливі співучасники злочину, за результатами проведення яких буде вирішено питання щодо повідомлення про підозру.

Нагадаємо, що з кінця минулого року Ільницького розшукують за підробку документів для виїзду за кордон військовозобов'язаних.

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Фото з мережі

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