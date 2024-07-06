80-річна зірка Голлівуду влаштував бійку на параді в Лос-Анджелесі (відео)

Актор Денні Трехо, відомий не лише тим, що він знімався у треш-бойовику «Мачете», а й озвучував одного з персонажів сімейної комедії «Собаки на варті», влаштував бійку під час параду на День незалежності США 4 липня.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомляє «Радіо Люкс», 80-річний Трехо накинувся на людину, яка нібито кинула кульку з водою у вінтажний кабріолет актора. Він вискочив з автомобіля і вдарив хлопця, якого запідозрив у хуліганстві. До них підтягнулися інші учасники параду, після чого в центрі Лос-Анджелеса почалася масова бійка.

Пишуть, що бійка тривала менше хвилини і що забіяк розняли перехожі. Згодом поліція заявила, що натовп розійшовся раніше, ніж прибули офіцери. Нікого не заарештували.

РЕКЛАМА

Трехо заявив, що водяна кулька, яку кинули в його Corvette, була «дитячою витівкою», а людей, які кинули її — «трусами». Актор заявив, що під час сутички він не постраждав.

Нагадаємо, що раніше актор Джош О'Коннор, який став зіркою серіалу «Корона», розповів, як він постраждав на вечірці на честь вручення «Еммі». Актор розбив чоло, …ударивши себе статуеткою по лобі.

РЕКЛАМА

Фото з Instagram

РЕКЛАМА

7

Читайте нас у Facebook