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До 16:00 — без відключень: «Укренерго» змінило графіки «знеструмлення» українців 6 липня

10:34 6 липня 2024
ЛЕП

В «Укренерго», де раніше анонсувати заходи з вимірювання фактичного споживання електроенергії в кожній області, не вводячи протягом одного дня жодних обмежень для кожного регіону по черзі, повідомили про зміну графіку відключень на суботу, 6 липня.

Так, в компанії зазначили про пом'якшення графіку, заявивши, що з 10:00 до 16:00 по всіх Україні відключень не буде. Це стало можливим у зв'язку із зниженням споживання у вихідний день та збільшення виробітки СЕС.

Раніше в «Укренерго» попередили про фейк — «зональні» відключення світла, начебто різні міста будуть віднесені до різних зон і в них буде різна тривалість відключень. Цю інформацію назвали черговим ІПСО.

Фото Pixabay

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