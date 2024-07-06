І не кажіть, що «не в курсі»: де дізнатися про штраф, виписаний ТЦК

Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію у Автоматизованій системі виконавчого провадження (далі — АСВП), повідомляє Міністерство юстиції.

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«Нагадаємо, що у разі, якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації. Особа може дізнатися чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби. Так, аби дізнатись про хід виконавчого провадження, варто скористатись Автоматизованою системою виконавчого провадження», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що пошук можна здійснити за своїми прізвищем та ім’ям.

«Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів, документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії. Автоматизована система виконавчого провадження — це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу. Вільний та безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції України у мережі на своєму офіційному вебсайті за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу», — повідомили в Міністерстві юстиції.

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Інформація містить відомості також і про час її розміщення.

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами:

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- прізвище, ім’я, по батькові;

- число, місяць, рік народження боржника — фізичної особи та прізвище, ім’я, по батькові (за його наявності) стягувача — фізичної особи;

- найменування, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань для юридичної особи — боржника та стягувача;

- номер виконавчого провадження.

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