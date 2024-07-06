Принц Вільям перейшов на веселий та екологічний транспорт у Віндзорському замку

Принца Вільяма, який нещодавно непогано повеселився з дітьми на концерті Тейлор Свіфт, бачили під час прогулянки садами Віндзорського замку на електросамокаті — транспортному засобі, який останнім часом набув популярності завдяки своїй практичності. Ця экологічна машина ідеально підходить для пересування на невеликі відстані і по рівних дорогах, не забруднюючи навколишнє середовище, пише Marca.

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Королівські шанувальники не пропустили жодного руху та щасливого виразу обличчя 42-річного принца Уельського, коли він повернув за ріг і промчав крізь ворота на території Віндзорського замку на своєму електроскутері, наче дитина, що грається у своєму саду.

Він був одягнений, як завжди, елегантно: біла сорочка під однотонним синім светром, чорні штани та повсякденне взуття, придатне для їзди на такому електромобілі.

Кенсінгтонський палац не підтвердив, чи регулярно принц користується скутером для зустрічей з монархом. Однак, враховуючи розміри маєтку, ходити пішки може бути не найпрактичнішим варіантом. Весь маєток займає трохи більш як 2,589 988 км² і містить поле для гольфу, Фрогмор-хаус і Фрогмор-котедж.

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