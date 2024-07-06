Світоліна за підтримки Шевченка вирвала на Вімблдоні перемогу у тенісистки з топ-десятки світового рейтингу (відео)

У суботу, 6 липня, друга ракетка України Еліна Світоліна (21-а у світовому рейтингу), яка перемогла раніше на Вімблдоні Магду Лінетт (44-а) з Польщі та німкеню Юлі Німайєр (90-а), продовжила успішний виступ на турнірі серії «Великого шолома» із загальним призовим фондом 63 млн доларів.

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У матчі 1/16 фіналу 29-річна одеситка, котру підтримував президент УАФ Андрій Шевченко, на центральному корті взяла гору у двох сетах над 10-ю ракеткою світу, фіналісткою Вімблдону-2023 Онс Жабер із Тунісу — 6:1, 7:6 (4). Нагадаємо, що раніше Еліна програла суперниці з Африки три із чотирьох зустрічей.

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Вихід до 1/8 фіналу престижних змагань у Великій Британії, де минулого року Еліна дійшла до півфіналу, приніс українці 286 тисяч 886 доларів призових до вирахування податків. Путівку до чвертьфіналу Вімблдону Світоліна оскаржить у дуелі з 42-ю ракеткою світу Сінь Ю Ван із Китаю.

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На жаль, ще дві українки не змогли подолати бар'єр третього кола Вімблдону. Марта Костюк (19-а) поступилася Медісон Кіс (13-а) зі США — 4:6, 3:6, а Даяна Ястремська капітулювала перед Донною Векіч (37-а) з Хорватії — 6:7 (4), 7:6 (3), 1:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна дійшла на «Ролан Гаррос» до 1/8 фіналу.

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Фото Jimmie48

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