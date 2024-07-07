Нагороджений медаллю за сво: в россии помер рідний брат радника голови ОП Подоляка, — ЗМІ
У ЗМІ з'явилася інформація, що в росії помер рідний брат радника голови Офісу президента Михайла Подоляка Володимир Подоляк.
Про це повідомив англомовний чеський паблік KIU, який відстежує інформацію про померлих російських військових і силовиків з некрологів, меморіальних дошок та фотографій могил.
Видання публікує фото з його могили й зазначає, що Подоляк-старший помер 19 травня. Він був полковником розвідки, вже на пенсії.
Раніше ЗМІ писали, що брат Михайла Подоляка служив у Головному розвідувальному управлінні Генштабу РФ.
Сам радник голови ОП Михайло Подоляк підтверджував, що в росії у нього живе старший брат, але вони не спілкуються. Також він спростовував його службу у кдб та фсб (щодо воєнної розвідки, то інформації не було).
Тим часом журналіст InformNapalm Антон Павлушко детально розібрав «медальний іконостас брата Подоляка».
Серед значної кількості нагород є відомча медаль міноборони рф «Учаснику спеціальної військової операції», яка заснована у серпні 2022 року.
«Тобто брат Подоляка воював проти України — або фізично був залучений до війни (що навряд чи у 50+ років і в такому званні), або активно допомагав мо рф у сво.
Цю медаль отримують за:
«- разумную инициативу, усердие и отличие по службе;
- безупречную и эффективную гражданскую службу;
- добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
- непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции;
- успешное выполнение задач, способствующих достижению целей специальной военной операции…», — зазначає Павлушко.
Нагадаємо на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Михайло Подоляк дав ексклюзивне інтерв'ю «ФАКТАМ», в якому сказав, що Україна за жодних обставин не піде на поступки росії.309
Читайте нас у Facebook