У ЗМІ з'явилася інформація, що в росії помер рідний брат радника голови Офісу президента Михайла Подоляка Володимир Подоляк.

Про це повідомив англомовний чеський паблік KIU, який відстежує інформацію про померлих російських військових і силовиків з некрологів, меморіальних дошок та фотографій могил.

ВІДЕО ДНЯ

Видання публікує фото з його могили й зазначає, що Подоляк-старший помер 19 травня. Він був полковником розвідки, вже на пенсії.

РЕКЛАМА

Раніше ЗМІ писали, що брат Михайла Подоляка служив у Головному розвідувальному управлінні Генштабу РФ.

РЕКЛАМА

Сам радник голови ОП Михайло Подоляк підтверджував, що в росії у нього живе старший брат, але вони не спілкуються. Також він спростовував його службу у кдб та фсб (щодо воєнної розвідки, то інформації не було).

Тим часом журналіст InformNapalm Антон Павлушко детально розібрав «медальний іконостас брата Подоляка».

РЕКЛАМА

Серед значної кількості нагород є відомча медаль міноборони рф «Учаснику спеціальної військової операції», яка заснована у серпні 2022 року.

«Тобто брат Подоляка воював проти України — або фізично був залучений до війни (що навряд чи у 50+ років і в такому званні), або активно допомагав мо рф у сво.

Цю медаль отримують за:

«- разумную инициативу, усердие и отличие по службе;

- безупречную и эффективную гражданскую службу;

- добросовестное исполнение трудовых обязанностей;

- непосредственное выполнение задач в зоне проведения специальной военной операции;

- успешное выполнение задач, способствующих достижению целей специальной военной операции…», — зазначає Павлушко.

Нагадаємо на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Михайло Подоляк дав ексклюзивне інтерв'ю «ФАКТАМ», в якому сказав, що Україна за жодних обставин не піде на поступки росії.

309

Читайте нас у Facebook