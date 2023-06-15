Раніше 2024 року: у Зеленського дали оптимістичний прогноз по закінченню війни

Війна, яка триває в Україні вже чотириста сімдесят сім діб, закінчиться раніше 2024 року. В цьому переконаний радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Війна закінчиться, скоріше за все, раніше 2024 року. Давайте дочекаємося результатів наших Збройних сил, які дадуть нам ці результати, а тоді займемося плануванням. Це перше. Друге: путін може очікувати все, що завгодно, але дочекається конкретних юридичних проблем, які будуть реалізовані набагато раніше, ніж виборчі перегони у США. Третя складова — сьогодні у світі, незалежно хто буде президентом у демократичних країнах, ніхто не буде підтримувати абсолютно відвертий геноцидний режим путіна. путін обнулений повністю. Тобто в самій росії він ще на щось впливає, але з точки зору глобальної політики, путіна, як суб'єкта, не існує», — сказав Подоляк в етері телемарафону «Єдині новини».

Він також пояснив, що ЗСУ ще не розпочали контрнаступ, а проводять наступальної дії, щоб виявити слабкі місця окупантів. Це дозволяє просуватися вперед й створювати панічні настрої у російській армії.

«Сьогоднішні цілі наступні. Перше — знищити якомога більше мобілізованих, відверто кажу, щоб додати психологічного тиску на російську армію. Друге — знищити якомога більше російської техніки, остаточно знищити, щоб вони її не використовували. Саме це сьогодні роблять наші Збройні сили: вони нищать, нищать і ще раз нищать. При цьому поступово просуваються у рамках тестувального режиму, тобто вони дивляться, де найслабше буде», — розповів радник керівника ОП.

Він зауважив, що ЗСУ не проводять наступальні дії на конкретному напрямку, а атакують одразу на кількох, що є свідченням ведення сучасної війни.

«Третя складова — це не конкретний напрямок. Сьогодні Україна демонструє, що таке сучасна війна, — вона атакує на багатьох напрямках одразу. Тобто ми сьогодні демонструємо, що в меншості (кількості живої сили і техніки — ред.) навіть можна йти у багатьох напрямках. Це унікальна історія. Тому — тестування, яке дозволяє просуватися вперед, створювати панічні настрої», — пояснив Подоляк.

«Ми ще не розпочинали контрнаступу як такого, а росія каже: «Ми вже виграли, ми вже відбили контрнаступ», — додав він.

Нагадаємо, за даними Генштабу, Сили оборони наступають на Бердянському, Маріупольському та Бахмутському напрямках, При цьому жодної позиції, де ЗСУ обороняється, наші військові не втратили.



Разом з тим ворог втрачає багато техніки та військових. Зокрема, за минулу добу на Таврійському напрямку ЗСУ було знищено понад чотири роти росіян.

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