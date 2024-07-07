Перша неділя місяця, 7 липня, добре підходить для вирішення рутинних справ, вважають астрологи.

При цьому день буде успішним, якщо зосередитись на завершенні поточних проектів і не починати нових. Крім того, сьогодні можна приділити час шопінгу та відпочинку на свіжому повітрі, впевнені знавці руху зірок.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Якась подія сьогодні може вибити Овнів із колії, вплинути на їхнє ставлення до подій. Емоційні висловлювання або необдумані дії додадуть неприємностей, тому зірки рекомендують тримати себе в руках, зберігати холоднокровність і спокій, інформує Ukr.Media.

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Телець

Займіться прибиранням, розкладіть речі на місця. Також корисно провести самоаналіз, відмовитися від ідей чи планів, які зжили себе або стали неактуальними. Відносини, які тягнуть назад і викликають негативні емоції, Тельцям варто припинити. Намагайтеся мислити оптимістично.

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Близнюки

Вашим друзям чи рідним потрібна підтримка у якомусь складному питанні. Близнюкам 7 липня не варто виявляти надмірну активність: деякі неприємності вирішаться без вашої участі. Люди, з якими ви познайомитеся сьогодні, нададуть вам допомогу у майбутніх проєктах, тому частіше спілкуйтеся.

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Рак

Незважаючи на те, що рівень енергії досить високий, Ракам не потрібно братися за кілька справ одразу. Виберіть щось важливе та зосередьтеся на цьому питанні. Спілкування буде не лише приємним, а й корисним. Вам пощастить розібратися в собі, відповісти на те, що давно турбувало.

Лев

Проведіть активний день, закінчіть те, що ви постійно відкладали у довгу скриньку. Зірки радять Левам зосередитись на питаннях, які принесуть фінансову вигоду або допоможуть їм просунутися у професійній сфері. Можливо, виникне напруженість у спілкуванні з близькими людьми.

Діва

День з підвищеним емоційним фоном. Справи, що вимагають підвищеної уваги або концентрації, краще відкласти. Найчастіше розмовляйте та обмінюйтеся думками з оточуючими. Є ймовірність, що хтось запропонує Дівам вигідну співпрацю чи подасть ідею.

Терези

Вдалий день, коли ви можете отримати більше, ніж розраховували. Віддайте пріоритет справам, які пов'язані з матеріальним благополуччям чи іншою вигодою. Потрібно контролювати свої слова та дії 7 липня, інакше можна серйозно зіпсувати стосунки чи образити близьку людину.

Скорпіон

В надії встигнути якнайбільше, Скорпіони можуть зробити велику помилку або потрапити в складне становище. Стримайте свою активність, продумуйте кроки, не поспішайте з рішеннями. Добре, якщо ви маєте чіткий план на цей день. Не забувайте робити перерви та перемикати увагу на щось приємне.

Стрілець

Є шанс, що сьогодні ви зміните своє ставлення до якоїсь події, по-іншому подивіться на те, що відбувається. Зірки кажуть, що Стрільці отримають звістку і, можливо, розчаруються у комусь із близького оточення. Також новини цього дня підштовхнуть вас до певних активних дій.

Козоріг

Сьогодні деякі ваші бажання можуть здійснитись майже без вашої участі. У першій половині дня більше відпочивайте, займайтеся легкою та приємною роботою. А на вечір 7 липня можна планувати щось важливе чи цікаве: рівень вашої енергії після обіду лише зростатиме.

Водолій

Миттєві примхи чи бажання можуть зробити значну дірку у вашому бюджеті. Зірки рекомендують Водоліям стримувати емоції і не робити великих витрат. Навколишні можуть маніпулювати вами, скористатися вашою добротою. Не вірте усьому, що вам сьогодні обіцяють.

Риби

Щоб підвищити впевненість у своїх силах, Рибам потрібно скласти план на день та обміркувати всі деталі. Не беріться за незнайомі завдання, використовуйте перевірені методи. Спілкування краще обмежити та провести більше часу на самоті. Розслаблена ситуація допоможе відновити енергію.

Також перед початком нового тижня представникам всіх знаків зодіаку важливо зробити «тюнінг» нервової системи, послухавши, що хвилює зараз українців. Звичайно, не потрібно проводити опитування на ринку «Троєщина» чи в інтернеті — досить послухати, про що співають вітчизняні виконавці.

Так, «вихованець» Вєрки Сердючки краш-Діма нарешті випустив давно анонсований кліп про «соціальну несправедливість», коли простий хлопчина повинен змагатися за серце дівчини з замісником прокурора (певно, корупціонером).

На щастя, молодість і веселий характер кліпу підказують, що у головного героя все буде добре, незважаючи на трохи бентежливий фінал.

Ще один краш україночок, Віталій Лобач, після роботи в полі у кліпі про фермера вирішив перевтілися у маестро пензля і намалювати портрет дівчини, схожої на ведучу кулінарних шоу Лізу Глінську. При цьому Віталій запевняє, що йому «не потрібні лікарі, тільки почуття», адже дівчина постійно перевтілюється у ангела (певно, тільки ангел може завоювати серце любимчика дівчат-підлітків і жінок будь-якого віку).

Своєю чергою, відчайдушний парубок з Черкас Нікіта вирішив розчинятись у своїй коханій без страховки. Це потрібно для того, щоб залікувати її душевні рани.

Також вийшла прем'єра кліпу Маші Кондратенко і OSTY (чи то брата, чи бой-френда виконавиці Klavdia Petrivna). В ньому Маша розповідає хвилюючі подробиці життя сучасної молоді.

Але все це ніщо у порівнянні з творчістю веселих тернополян, які вирішили розповісти, з чого починаються знайомства у їхньому місті (чи, можливо, у багатьох містах).Це дійсно вражає!

Адже не дарма говорять, що коли «ця річ» присниться людині, то вона напевне отримає незапланований прибуток. Як представники цих трьох знаків зодіаку.

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