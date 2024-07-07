Пероноспороз на огірках: алгоритм боротьби

Під час вирощування огірків, особливо в теплиці, справжнім головним болем стає ураження рослин несправжньою борошнистою росою або ж пероноспорозом. Це небезпечна хвороба, яку викликають паразитичні гриби класу ооміцетів родини пероноспорових. Вона пригнічує зелені частини рослини, переважно листя, на якому з’являються світлі плями. Вони швидко збільшуються і розповсюджуються на всю площу листа.

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«Гриб, який викликає цю хворобу, дуже стійкий і переживає навіть зиму, а спека і підвищена вологість в теплиці сприяють розвитку хвороби», — говорить автор YouTube-каналу «Наша дача».

На його думку, без використання спеціальних засобів від шкідників для знищення гриба тут не обійтися, але в період активного плодоношення огірків краще скористатися біологічними фунгіцидами. Для цього 100 мл засобу треба розчинити у 10 літрах води і добре обризкати рослини по листю.

Сеанси обризкування проводимо тричі — з триденними інтервалами. Особливо уважно обробляйте листя зі зворотнього боку, адже там зазвичай і знаходиться джерело ураження — мікроспори грибка.

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Також важливо, аби обробка рослини обраними біологічними препаратами відбувалася при температурі від 24 до 30 градусів.

Можна скористатися і хімічними засобами, але тоді після обробки рослин плоди не можна буде вживати в їжу від 9 до 14 днів (при використанні біологічних препаратів перерви робити не треба). Також городник радить перед обробкою хімічними засобами зібрати з кущів усі огірки, які вже досягли прийнятного розміру.

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Також «ФАКТИ» розповідали, як діяти у випадку, коли огудина огірків посеред літа починає в’янути.

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