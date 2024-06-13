Огірки в пакетах та калійне підживлення: аграрій з-під Києва розповів, чим зайнятий на огірковій ділянці

Поки Канадський Марк проводить екскурсії для українців своєю ділянкою в провінції Альберта, його колега з Київської області Валерій зібрав небезпечних жуків, які знищували квіти і деякі рослини на дачі, і приступив до другого підживлення огірків.

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Аграрій нагадав, що вісім днів тому проводив підживлення огірків, і звертав тоді увагу на те, що метою підживлення було збільшення кількості зав'язів на рослинах і перетворення їх на повноцінні плоди.

«Огірків ми вирощуємо небагато, але в даному разі важлива не кількість, а якість», — зауважив фермер.

І ось прийшов час збирати перший урожай.



Спершу пан Валерій показав огірки, які вирощуються в пакетах. На кожному кущику вже досить великі огірки — так швидко вони збільшились у розмірах в тому числі і завдяки згаданому підживленню — тоді (8 днів тому) використовувався курячий послід із розрахунку «третина концентрованого курнику на 10 літрів води». Поливали під корінь.

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Перший врожай

Тепер потрібно не затягувати зі збором огірків.

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«Не можна перетримувати великі огірки на кущу, тому що кожен наповнений до сортового розміру огірок буде затримувати наповнення наступного. Коли його зірвемо, піде налив інших», — пояснює господар теплиці.

Сортовий розмір огірків

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Щодо «мішків»: це звичайні пакети заввишки 40 см, з якими сім'я аграрія ходить до магазину. Їх розрізали навпіл, отримавши пакети висотою 17−20 см і діаметром — 25−27 см. Ці пакети наповнили ґрунтом — загальний об'єм кожного — приблизно 7−8 літрів.

Робиться це для того, що в кожному мішку більш теплий ґрунт, і коренева система себе почуває набагато краще. Завдяки цьому мали можливість збирати на цих рослинах більш ранні врожаї — приміром, сортів «Кібрія» і «Мадейра».

Також аграрій показує огірки, які посаджені не в мішки — вони трохи менші за розміром.

Огірки, вирощені без мішків

Втім, пан Валерій не радить бачити у мішках «універсальний засіб» для вирощування городини, адже крім підживлення на врожай впливає вологість повітря, температура, родючість ґрунту, вологість, наявність шкідників, та хворобливість рослини.

Щодо шкідників аграрій радить вживати препарат актоцид, який має невеликий період очікування.

Також на відео фермер відповідає на питання читачів, які вони задають у електронних листах. Зокрема, дуже часто запитують, що робити у тому випадку, коли у рослини досить велика зелена маса, але вона «не бажає» наповнювати плоди. В цьому випадку аграрій радить трішки змінити умови вирощування, змістивши акцент з вегетативного напрямку (нарощування зеленої маси) на генеративний (нарощування плодів).

Зазвичай це робиться за допомогою підживлення калійним добривом (калій сірчанокислий, 20−25 гр. на 10 літрів води) та створивши для рослини короткостроковий стрес — обмеживши, приміром, полив).

В такому випадку рослина замість нарощування маси згадає про наповнюваність плодів. Але дати більш конкретні рекомендації можна лише у тому випадку, коли відомі всі умови, в яких вирощуються огірки, та дії, які виконував аграрій.

Також нагадаємо, що на Youtube-каналі «Корисне TV» порадили не забувати про ще один вид діяльності, який не можна відкладати надовго — йдеться про боротьбу з мурахами, які теж можуть нанести чималі збитки майбутньому урожаю.

Фото — скрін відео

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