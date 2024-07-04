Огірки в’януть: коли аграрію панікувати, а коли зробити тільки декілька речей

Щоб огірки протягом всього періоду вегетації гарно розвивались, не боліли й формували багато зав'язі майбутнього врожаю, аграрію потрібно докласти чимало зусиль.

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Але буває й таке, що овочі правильно посаджені у ґрунт, вчасно підв'язані та підживлені, а огудина на рослині почала в'янути.

Експерт з городництва на «Корисне TV» розповів, що потрібно зробити городникам, що не втратити рослину. Коли потрібно панікувати, а коли можна зробити декілька речей, й рослина знов стане розвиватись за нормальним сценарієм.

Чоловік зазначив, що страшною проблемою огірків є фузаріоз або фузаріозне в'янення. За його словами, це дуже страшна хвороба, яка вражає огірки, коли вони починають родити.

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Спасти рослини можна, обробив їх системними фунгіцидами, або просто вирвати рослину з корінням. Це потрібно зробити для того, щоб інші огірки теж не захворіли.

Зазвичай фузаріоз починається з верхівки, тобто в'янути починає верхнє листя, а нижнє лишається пружним, яке потім починає жовтіти й першим відпадати.

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Огірки також можуть в'янути із-за дуже сильної спеки. Такий процес починається з нижнього листя, а верхівка залишається нормальною.

В такому випадку допоможе полив. Поливати потрібно навіть, якщо рослини поливались ввечері або рано вранці. Адже перегрітий ґрунт шкодить рослині, вона втрачає вологу. Але поливати потрібно тільки теплою водою. Потім варто встановити над огірками затіняючу сітку, щоб захистити рослину та забезпечити йому провітрювання.

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Варто також звернути увагу на інші поради автора каналу «Корисне TV», які він дав городникам щодо вирощування огірків.

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