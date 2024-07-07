ТОП-3 помилок у використанні побутової техніки: що варто знати господині

На експлуатацію побутової техніки негативно впливають не лише регулярні відключення світла, але й прикрі помилки, що їх припускаються господині під час експлуатації приладів. З часом вони можуть призвести до великих витрат на ремонт і навіть до необхідності позапланової заміни недешевої техніки.

ВІДЕО ДНЯ

Британське онлайн-видання Woman&Home назвало три найпоширеніші з помилок.

Перевантаження холодильника

Базове правило — підтримувати завантаженість холодильника приблизно на 75%. Адже коли ви перевантажуєте прилад, це може завадити правильній циркуляції повітря та відповідно утруднити регулювання внутрішньої температури.

РЕКЛАМА

Це змушує прилад працювати важче і створює велике навантаження на змійовики компресора та конденсатора, що з часом призведе до серйозних пошкоджень.

Одночасне прання рушників та постільної білизни

РЕКЛАМА

Спроба заощадити гроші, поєднуючи білизну з рушниками в одному завантаженні, може здатися гарною ідеєю, але в довгостроковій перспективі це може коштувати вам витрат на ремонт пральної машинки.

Адже щойно в барабан під час прання подається вода, вага речей значно збільшується, а це означає, що ви, ймовірно, перевищуєте рекомендовану межу ваги вашої машини. Зрештою це може призвести до пошкодження барабана та внутрішніх деталей.

РЕКЛАМА

Зачинені дверцята посудомийної машини

Будь-який прилад із гумовими деталями, наприклад ущільнювачами дверей, в якому використовується мило і вода, схильний до утворення цвілі. Посудомийні машини особливо схильні до ризику утворення цвілі, яку важко видалити.

Цвіль не тільки змусить машину мати брудний вигляд, а це зведе нанівець гігієнічність процедури миття посуду. Тому після закінчення циклу потрібно завжди злегка відкривати дверцята, щоб все тепле повітря вийшло. Це запобігає утворенню плісняви і допоможе внутрішнім деталям швидше висохнути.

Нагадаємо, раніше експертка з прання поділилася лайф-хаками ефективного використання води.

6

Читайте нас у Facebook