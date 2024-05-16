Ходити у брудному не будете, але платіжки стануть набагато меншими: як українці можуть заощадити на воді

Кожен місяць багато українців з тривогою очікують «приговору» у вигляді у,підвищення тарифів, у тому числі і на воду, адже для цього, на жаль, існують об'єктивні причини.

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Разом з тим заощадження на воді може стати простим завданням для українців, якщо вони дотримуватимуться деяких простих правил у щоденному житті, вважає експертка з ЖКГ, Кристина Ненно.

Вона наголошує на тому, що зменшення використання проточної води сприяє не лише економії води, а й зменшенню навантаження на енергетичну систему.

«Я не пропоную людям ходити у брудному, їсти холодну їжу та не митися, але я закликаю раціонально використовувати воду. Якщо це буде робити більша частина людей, то це своєю чергою допоможе знизити навантаження на нашу енергетичну систему, то ефект буде відчутним», — пояснює вона.

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Кристина Ненно поділилася кількома корисними порадами щодо ефективного використання води вдома, зокрема,

- перед тим як запускати пральну машину, переконайтеся, що вона максимально завантажена. Це дозволить вам зменшити споживання води і електроенергії порівняно з пранням неповних завантажень,

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- регулярно перевіряйте всю сантехніку на предмет витоків. Навіть незначний витік з унітазу може призвести до втрати близько 72 000 літрів води за рік, а протікання крану — до 6 000 літрів на місяць,

- слідкуйте за щільністю закриття кранів. Навіть невелика крапля може втратити до 24 літрів води на добу,

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- інвестуйте в економічну сантехніку, наприклад, унітази з двома режимами зливу, що може зекономити до 15 літрів води на день для сім'ї з трьох осіб,

- скоротіть час прийняття душу на 1−2 хвилини, що дозволить заощадити до 500 літрів води щомісяця,

- при чищенні зубів та митті посуду не залишайте кран відкритим. Використовуйте склянку для полоскання рота, замість того, щоб витрачати сотні літрів води за кілька хвилин,

- встановіть у ванній та на кухні крани з розпилювачами, які дозволяють ефективно використовувати меншу кількість води при збереженні її чистоти і миючих властивостей.

Як повідомляли «ФАКТИ» подорожчання вже відчули мешканці Києва — в столиці зросла абонплата за воду і тепло.

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